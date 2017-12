El presidente de la Xunta recuerda su primera caída en moto, al resbalar en una mancha de aceite en el Obelisco

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, recordó ayer, en la entrega de los premios a la empresa familiar, que su primer accidente en moto se produjo en A Coruña. Él iba "a toda" con dos de sus amigos, ambos coruñeses, al llegar al Obelisco, sus compañeros aminoraron la marcha, pero él no, así que, su vehículo fue el único que acabó en el suelo. Asegura que sus amigos le dijeron que no había sido fallo suyo, sino de una mancha de aceite que dejaban los buses urbanos en esta zona. Él, llegado de Ourense, se alegró de creer que no era el peor conductor de los tres, aunque no haya pruebas de la mancha.