Concello y Xunta analizan abrir el centro de salud de A Falperra fuera de Santa Lucía

El Concello y la Xunta se dan "unos días" para decidir el futuro del mercado de Santa Lucía, el edificio anexo y de su futura reforma. El alcalde, Xulio Ferreiro, y el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, acordaron ayer buscar otras alternativas para conjugar la rehabilitación de la plaza de abastos y la puesta en marcha de un centro de salud en la zona de A Falperra, que mejore la atención que reciben los vecinos del barrio en Federico Tapia. La Consellería de Sanidade se opone a instalarse en un inmueble de varias alturas, como propone el anteproyecto municipal de rehabilitación, redactado por el arquitecto Manuel Gallego Jorreto, que diseñó el mercado en 1980, porque considera que la atención debe ofrecerse en una sola planta.

Sobre la mesa están dos posibilidades: rehacer el proyecto de Gallego Jorreto, que mantiene el mercado en su ubicación original y traslada al edificio contiguo el centro de salud; o buscar una nueva ubicación en el entorno de Federico Tapia que se adapte a los requerimientos de Sanidade. La parcela municipal que el Concello había ofrecido a la Xunta en el paseo de los Puentes para un nuevo centro sanitario no está ya sobre la mesa, ya que, según explicó ayer el conselleiro, está demasiado lejos de la zona de influencia y no ha sido aceptada por la asociación de vecinos y comerciantes del barrio.

"El arquitecto Manuel Gallego muestra muchas dudas de que en ese espacio [el mercado] tenga encaje, sin que eso suponga tomar decisiones que nadie desea, como subir mucho las alturas del edificio y dejar la zona sin luz. Aún así, no queremos tirar la toalla sobre esa posibilidad, porque está en el ánimo de todas las partes que el proyecto que salga adelante. No se nos escapa la dificultad y vamos a volver a estudiar si hay una solución arquitectónica viable", incidió Ferreiro.

El Concello, según comentó en varias ocasiones el alcalde, carece de más terrenos en propiedad en esta zona, por lo que la parcela alternativa podría no ser municipal.

"La solución pasa por reconfigurar el proyecto, aunque no sea el deseado por el Sergas, pero que le permita algo más que el actual edificio, vamos a ver si es viable, y otra premisa que compartimos es que no se puede hacer el centro de salud a costa del mercado o de hacer un mercado que no sirva para dinamizar el barrio. Vamos a ver si, en el entorno de A Falperra y Santa Lucía, hay alguna otra ubicación", adelantó Ferreiro, que no se marca una fecha límite para tomar la decisión, pero asegura que el Concello "tiene prisa" por reformar la plaza y que esa obra se hará "sí o sí".

Sobre la remodelación del proyecto, Vázquez Almuíña explicó que actualmente hay dos edificios "uno muy alto, que podía ser el centro de salud, y otro, que es el mercado". La reordenación implica "hacer compatible" los dos usos. "Queremos mejorar la atención de Federico Tapia en una localización próxima a ese centro, que podría ser Santa Lucía. No pedimos mayor edificabilidad sino la posibilidad de remodelar los volúmenes que hay ahí. Redistribuir los volúmenes para que sea más funcional", comentó Almuíña, que aboga por "ampliar la planta" del mercado para poder instalar el centro sanitario, de modo que tenga más luz. Sobre si peatonalizar las calles que rodean al edificio del mercado sería una solución, el alcalde no desechó ayer ninguna posibilidad, aunque incidió en la necesidad de que cualquier alternativa debe ser estudiada "por los técnicos", con los planos sobre la mesa y también con la calculadora, para saber los costes.

Vázquez Almuíña, tras su reunión con el alcalde y los concejales de Rexeneración Urbana e Dereito á Vivenda, Xiao Varela, y de Emprego e Economía Social, Alberto Lema, recibió a los representantes de la oposición y, por la tarde, a los miembros de la asociación de vecinos y comerciantes de A Falperra.

Sanidade y Concello se volverán a reunir para contrastar las alternativas encontradas. El alcalde, Xulio Ferreiro, incidió en que esta decisión va a tener efectos en la vida de la ciudad "en los próximos veinte o treinta años", por lo que, a pesar de las prisas para ejecutar la partida presupuestaria destinada a la reforma de Santa Lucía, la cita podría fijarse dentro de "dos semanas".

El PP lamentó que se hubiese "perdido el tiempo", ya que ahora quedan descartadas las dos opciones que había propuesto el Gobierno local. "Ahora la pelota está en el tejado de Xulio Ferreiro, que tiene que llegar a un acuerdo con vecinos y Xunta", explicaron fuentes del partido. El PSOE mantuvo la misma postura que expresó en mayo en una moción que aprobó el pleno con el apoyo del PP, la abstención del BNG y la oposición de Marea. Solicitó a la Xunta que llegase a un acuerdo con el Concello para que el edificio del mercado de Santa Lucía y su anexo puedan compatibilizar los usos de sanitarios y de plaza.

El BNG mostró su disconformidad con que la puesta en marcha del centro de salud en el mercado de Santa Lucía esté todavía en el aire. "Si se busca otra ubicación, todo lo hecho hasta ahora sería en vano. Cambiamos el plan general, le dimos esperanzas a los placeros... Ahora el Concello se marca dos semanas para dar una respuesta a la Xunta, es un síntoma de que no está claro lo que quiere hacer", denuncian fuentes nacionalistas.