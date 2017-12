El instituto Urbano Lugrís y las oficinas de La Solana sufren robos de madrugada

La Policía Nacional investiga al menos dos robos cometidos durante la madrugada del martes al miércoles de esta semana en el instituto Urbano Lugrís, en A Grela, y en las oficinas de La Solana. El secretario del centro Urbano Lugrís, situado en la avenida de Arteixo, asegura que una o varias personas accedieron al interior de las instalaciones tras forzar la ventana y fracturar la persiana de un laboratorio. Los profesores se percataron ayer por la mañana de que faltaban cuatro USB, aunque no descartan que pudieran haber sustraído más material, como altavoces.

Los daños que causaron en el instituto, según los afectados, son más costosos que el botín del que se apoderaron. "Rompieron cristales de las puertas por romper porque no las iban a poder abrir", señaló ayer el secretario del centro escolar, quien avanzó que presentarán una denuncia sobre los hechos. El recinto cuenta con alarma conectada a dos móviles, pero las dos personas que tienen los terminales, no los escucharon sonar. El robo con fuerza se cometió sobre las dos de la madrugada. "Casi siempre son falsas alarmas y, justo ayer, la primera vez en diez años que es real, no los escuchamos", se lamentaba uno de los dirigentes del instituto.

Agentes de la Policía Judicial de la Policía Nacional se trasladaron a las instalaciones, donde realizaron una inspección ocular para tratar de recoger pruebas e identificar al autor o autores del robo. El centro educativo situado en A Grela cuenta con cámaras, por lo que las grabaciones de la madrugada en la que sucedieron los hechos serán examinadas.

Las oficinas de La Solana también fueron asaltadas la misma noche. El autor o autores de los hechos forzaron las instalaciones para acceder a su interior. La dirección del centro rehusó ayer informar sobre los daños y el botín sustraído. La Policía Nacional investiga si los dos robos están relacionados.