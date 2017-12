La anulación de las denuncias de la ORA supone el 5% de la recaudación

El Ayuntamiento recaudó en los tres meses del verano casi 48.000 euros por la anulación de los avisos de denuncia del estacionamiento regulado en la vía pública, la ORA, una cuantía que equivale al 5,45% del total de lo que ingresó la concesionaria, 879.557 euros, entre el 1 de julio, cuando entró en vigor la posibilidad de anular las denuncias, y el 30 de septiembre de este año.

La liquidación del servicio en este periodo será ratificada hoy en la Junta de Gobierno Local, en la que el Ejecutivo aprobará la desestimación de las alegaciones presentadas por la empresa, Setex Aparki, que solicitaba el ingreso de la recaudación por la anulación de las advertencias de multas.

La eliminación de las propuestas de sanción con el pago de un recargo en los parquímetros o mediante aplicación web entró en vigor tras la modificación de la ordenanza de la ORA. Los conductores multados por no tener tique dispondrán de 60 minutos desde el aviso para abonar los 6 euros de la tarifa. Si se supera esa hora, la anulación no se podrá hacer efectiva. A los usuarios que sí tienen el tique pero no respetan el tiempo pagado previamente, se les aplicarán dos tarifas: 1,5 euros si abonan el recargo dentro de los 60 minutos siguientes a la finalización del tique, o 3 euros si pagan entre 60 y 120 minutos después.

Con la aplicación de esta modalidad de pago reducido por anulación de los avisos de multa el Concello recaudó 13.533 euros en el mes de julio, 16.813,50 en agosto y 17.617,50 en septiembre. En el mismo periodo la concesionaria ingresó casi 880.000 euros por el uso que los conductores han hecho de la ORA, mientras que a la administración local le correspondieron un total de 108.000 euros en concepto del 12,20% de canon. Setex abona además un canon anual del 20% de la recaudación.

La empresa que gestiona el servicio desde el año pasado presentó alegaciones en octubre por su disconformidad con la decisión del Concello de adjudicarse los ingresos provenientes de la anulación de las sanciones. El departamento de Movilidad respondió a Setex que su equilibrio económico, basado en sus propios estudios del contrato, está garantizado con sus actuales ingresos, pero el del Ayuntamiento no lo estaría si admitiera que la recaudación por las anulaciones de avisos fuese a parar a la cuenta de explotación de la concesionaria.