"Le pedí que cogiese el salvavidas, pero ya no me oía porque estaba boca abajo"

Un bañista de unos noventa años fue rescatado del mar ayer por la mañana en la playa de Riazor, en la zona de las Esclavas, por agentes de la Policía Local que acudieron en su auxilio. En el rescate colaboró un hombre que se lanzó al agua con un flotador atado a una cuerda para asistir al bañista, que, según fuentes policiales, es una de las personas que se bañan durante todo el año en este arenal y que ayer se veía en dificultades para volver a la arena, posiblemente por la resaca.

Aunque se dio aviso a la unidad de rescate acuático de los bomberos, esta no llegó a intervenir, puesto que otro hombre se había lanzado al agua con un salvavidas. Ambos se agarraron al flotador y fueron llevados hacia tierra por los policías, que tiraron del cordel. "Le pedía que cogiese el salvavidas, pero ya no me oía porque estaba boca abajo", explicó el amigo que colaboró en el rescate. Testigos de los hechos señalaron que el nadador mostraba una herida en una pierna, que pudo haberse producido al rozar con una de las rocas de la playa. Una vez en la playa, el hombre fue trasladado en una ambulancia a un centro hospitalario.

Minutos después, un joven paseaba por las rocas de Riazor a pesar del oleaje, por lo que el mismo bañista que ayudó al hombre de 90 años le aconsejó salir de esa zona peligrosa.

Para evitar más sustos, el Concello manifestó a través de sus redes sociales que los accesos a las playas de la ciudad permanecerían cerrados tanto ayer como durante el día de hoy. Esta medida se ha tomado con motivo de la alerta naranja que se ha activado por fenómenos costeros. El temporal, que finalizará esta noche, deja olas de entre cinco y siete metros. El Ayuntamiento pidió "precaución a la ciudadanía" para evitar situaciones de riesgo.