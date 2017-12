"Los premios y becas son importantes porque incentivan a los alumnos, ojalá hubiese más"

"Los premios y becas son importantes porque incentivan a los alumnos. Así se valora el esfuerzo", resume Andrea Sánchez, estudiante de Arquitectura, una de las premiadas por la UDC. A esta joven le gustaría que "hubiese más convocatorias" para que todos tuviesen la oportunidad de obtener estos galardones, sin que se tuviese en cuenta el nivel económico de la familia. "Hay que premiar a los que estudian", agrega.

Andrea Sánchez cursó Segundo de Bachillerato en el instituto do Castro de Vigo después de vivir el sueño americano gracias a las becas Amancio Ortega. "Siempre me esforcé", apunta. Sin embargo, no le importaba la media. Sabía muy bien el camino que iba a tomar tras la selectividad. "Siempre me atrajo Arquitectura", destaca.

También se interesó por las ingenierías, presionada por su entorno, pero decidió que eso no era lo suyo. "Me gustó mucho más el contenido de Arquitectura y no lo dudé. Algunos me decían que no tiene salidas, que me iré directa al paro pero es lo que me gusta". No le inquietaron los comentarios ni se asusta por lo que pueda pasar en el futuro. "Decidí tirar por lo que me gusta que por lo que tradicionalmente tiene salidas o parece que va a ser más exitoso", reconoce. Asegura que le está resultando_"duro" este nuevo camino, pero le motiva formarse en lo que más le apasiona. "Es duro al principio porque hay diferencia con el instituto", revela. A pesar de la exigencia, no se arrepiente. Todo lo contrario. "Creo que acerté con la decisión, estoy encantada", confiesa.

Andrea Sánchez sabe que la clave del éxito es "hacer las cosas con ganas". Y eso lo sigue al pie de la letra. "Es verdad que apetece más que algunas asignaturas de Bachillerato. A veces tenemos que estudiar cosas que no nos gustan o parecen inútiles", precisa.

Cuando llegó a la universidad, además de conocer a sus nuevos compañeros e iniciarse en el mundo de la Arquitectura, se enteró del Premio a la Excelencia Académica que entregaba la UDC a los mejores estudiantes del curso 2017-18. "Me mandaron un correo electrónico para informarme y me pareció genial, ya no sólo por la parte del expediente sino también por la económica", expone.