El Puerto defiende que garantizar la titularidad pública de los muelles es "más importante" que cómo se gestionan

El presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique Losada, no descarta que, como solicita el Gobierno local, los futuros terrenos desafectados de la actividad portuaria sean gestionados por un consorcio. Es una opción que la Xunta no contempla, ya que considera que es una fórmula que no funcionó en otras ciudades y que no debe repetirse. "Más que la forma, lo que creo que es importante es que sea ágil y que realmente se gestione lo que los ciudadanos piden y garantizar la titularidad pública de los terrenos", dijo Losada. El presidente del Puerto participó con la conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, en la inauguración de una exposición itinerante para concienciar a los vecinos de la necesidad de generar menos residuos. Estará instalada en la Marina hasta el 30 de diciembre.