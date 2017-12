Los sindicatos alertan de falta de policías para atender las denuncias por violencia de género

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Confederación Española de Policía (CEP) denuncian falta de personal en las Unidades de Familia y Mujer (UFAM) de la ciudad en las que se atienden las denuncias por violencia de género. Actualmente, el equipo que se encarga de la tramitación e investigación de estos casos está compuesto por solo por seis profesionales -un inspector, un subinspector, dos oficiales y dos policías- que deben repartirse por turnos mientras que hay dos vacantes sin cubrir.

La CEP indica en un comunicado que esta unidad se encarga también de las denuncias que afectan a la libertad sexual y la desaparición de menores. "Denunciamos el maltrato hacia estos compañeros", señala. Además, como la atención al público es en horario de mañana, reciben las tramitadas por las tardes, noches y en días festivos por la Oficina de Denuncias, que no cuenta con personal especializado. "Es inviable. No se pueden hacer cargo de todo el trabajo", denuncia la portavoz del SUP, Sandra Castro.

Además de la sobrecarga de trabajo, los sindicatos lamentan que estos profesionales no puedan optar a los cursos de formación de su especialidad y que el 061 "ha dejado sin cubrir dos vacantes" de la UFAM, lo que afecta directamente al ciudadano. "Debemos redistribuir los recursos humanos de los que disponemos y estamos esperando que venga más gente de prácticas para ir saliendo de esta situación", comentan desde el SUP.

Otra de las razones de la saturación de la UFAM es el tiempo que emplea cada agente en una denuncia. Según el CEP, se trata de un proceso "con mucha complejidad" y que requiere "una especial dedicación". Ambos sindicatos solicitan que se refuerce el servicio, cubriendo las vacantes que no han sido convocadas, y piden también un aumento de las plazas en el Catálogo de Puestos de Trabajo de la Policía Nacional. "Servicios extraordinarios hay muy pocos. Ahora, por Navidad, vendrán 14 para todos los servicios", informa Sandra Castro.