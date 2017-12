El PP lleva a los tribunales la concesión de la gestión de la antigua prisión a Proxecto Cárcere

La portavoz del grupo municipal del PP en A Coruña, Rosa Gallego, anunció ayer que su partido ha presentado en los juzgados de lo contencioso-administrativo un recurso contra la adjudicación de la gestión de la antigua cárcel provincial. El Concello concedió este concurso a la entidad Proxecto Cárcere, que empezó a funcionar en 2010 y que ha defendido desde entonces la necesidad de abrir esta instalación a los vecinos.

El grupo municipal del PP presentó ayer el recurso, que provocará que se le requiera documentación al Ayuntamiento sobre esta adjudicación. Será un paso previo a la demanda definitiva que prevé presentar Gallego, ya que considera que Proxecto Cárcere es una organización afín a Marea Atlántica y que el Gobierno local ha hecho las bases del concurso "a su medida".

En este proceso, los populares recurren la adjudicación del concurso y también la inadmisión del recurso presentado por el grupo municipal en el Ayuntamiento y que fue rechazado, teniendo como base un informe de la asesoría jurídica, por "falta de legitimación". Y es que, según el departamento municipal, no hay argumentos para defender que se ha dado un trato de favor a la entidad.

"Es un escándalo sobre el que [el alcalde, Xulio] Ferreiro tiene que dar muchas explicaciones. Quien tenía que gestionar este espacio debería ser el Ayuntamiento y no cedérselo a una asociación con la que no pudo competir nadie mediante bases a dedo y valoraciones hechas por personas vinculadas a la oferta presentada", dijo ayer Gallego, obviando las investigaciones realizadas por la asesoría jurídica, que concluían que solo la edil de Igualdade e Diversidade, Rocío Fraga, había sido miembro de Proxecto Cárcere y que no había participado en el proceso de adjudicación de un contrato que carece de cuantía económica. Gallego también señaló a un funcionario por aparecer en una fotografía, durante la celebración de un acto. Este trabajador explicó que había participado en una actividad en calidad de jefe de servicio de cultura.

En cuanto a que el anuncio de la adjudicación, lo hizo el edil de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, en una emisora de radio antes de que finalizase formalmente el proceso, la asesoría jurídica concluyó que, si bien debería haber hablado de la propuesta mejor valorada, esta circunstancia no puede considerarse lesiva ni para los licitadores ni para terceros, por lo que no le da más importancia. Al concurso se presentó tan solo otra oferta más, la de As Brigantias Roller Derby

En un desayuno junto al resto del grupo municipal para hacer balance del año, Gallego defendió ayer que el PP local había hecho durante este ejercicio una "labor intensa de control", con "presentación de iniciativas" y afeó a PSOE y BNG que no hiciesen una oposición más dura.

"Ferreiro prefiere perjudicar a los ciudadanos antes de darnos la razón. Ahora mismo estamos solos en esa labor de oposición", dijo la portavoz del PP.

Gallego aseguró ayer que 2017 había sido "un desastre" y que el objetivo de su grupo era que la ciudad se volviese a "convertir en locomotora socioeconómica del noroeste español".