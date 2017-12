La solidaridad radiofónica continúa

El proyecto radiofónico A Radio Conta celebra su quinta edición el próximo sábado 30 de diciembre en el Teatro Rosalía con la participación de ocho emisoras. No pierde su espíritu solidario. En esta ocasión, los fondos recaudados serán destinados a la Asociación de Padres de Personas con Parálisis Cerebral (Aspace).

Este programa de radio, que se emitirá entre las cinco y las ocho de la tarde, servirá también de homenaje a Ángel Gómez Hervada, director de Radio Coruña que falleció el pasado noviembre a los 59 años. Gómez Hervada apoyó esta iniciativa radiofónica desde su inicio en 2013 y los organizadores quieren recordarle de una manera especial en esta quinta edición.

Radio Intereconomía se une este año a Radio Galega, Radio Nacional, Radio Coruña-Cadena Ser, Cope, Radio Marca, RadioVoz y Onda Cero. Las ocho emisoras compartirán un programa en el que habrá espacio para la música, el arte, la cocina, la medicina e incluso el humor. "Es una iniciativa loable ya que emisoras con contenidos diferentes se sientan en una mesa y sacan adelante un proyecto en el que hay una idea común que es trabajar por una causa solidaria y justa", señaló en el acto de presentación el presidente de Aspace, Eulogio López, a quien este programa le parece "un broche de oro" a la celebración del 40 aniversario de la asociación.

El periodista Moncho Viñas será un año más el presentador de este "proyecto sin precedentes", según sus propias palabras. Anunció, además, algunos de los invitados que no faltarán a la cita como el actor Manuel Burque, el cirujano Diego González Rivas, los cocineros Pablo Pizarro e Iria Espinosa o la profesora Rosario Martínez. El toque de humor correrá a cargo de David Perdomo, Oswaldo Digón, Pedro Brandariz y Marcos Pereiro. Y, como en las cuatro ediciones anteriores, también habrá espacio para la música. La organización confirmó la asistencia de la Tuna de veteranos, Sisters in the house, Iago Gordillo y Voodoo.

Durante aproximadamente tres horas, se combinarán diferentes temáticas y se recibirán a decenas de invitados dispuestos a poner su granito de arena en el programa. La entrada al Teatro Rosalía es gratuita, con donativo voluntario, y la organización ha creado unas coloridas camisetas para poner a la venta y recaudar fondos a Aspace, que actualmente cuenta con 105 usuarios.

El carácter solidario de A Radio Conta se refuerza. En los últimos cuatro años, se ha prestado ayuda a Renacer, Asociación Antonio Noche, Ecos do Sur y Agalure. Esta vez, el objetivo es dar un impulso a las personas que sufren parálisis cerebral. Entre los proyectos que está desarrollando Aspace, destaca la construcción de un parque adaptado para niños y otro biosaludable para adultos, ayudas técnicas, acondicionamiento de las residencias y la instalación de una nueva central de teléfonos.

Los asistentes y participantes de la quinta edición de A Radio Conta podrán colaborar con estas iniciativas. Además, hay una fila cero para aquellos que quieran colaborar con Aspace. El número de cuenta de Caixabank es ES31 2100 4202 1122 0001 1474.