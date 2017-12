Sin tiempo para analizar los datos

La entrega de la documentación del presupuesto municipal menos una semana antes de su paso por el pleno fue objeto ayer de una dura crítica por parte del grupo del BNG, que aseguró que con ese plazo no se puede hacer un examen "riguroso y pormenorizado" del proyecto, que aún no tenía en su poder. Los nacionalistas recuerdan que cuando el Gobierno local les propuso a finales de noviembre que presentarán sugerencias para las cuentas de 2018, contestaron solicitando una copia del proyecto mediante un correo electrónico enviado el pasado 1 de diciembre, pero que no se les respondió.

El BNG pensaba facilitar una relación de propuestas que recogieran las demandas expresadas por diferentes colectivos ciudadanos y advirtió al Gobierno local que si actúa de este modo con los grupos de la oposición, luego no podrá quejarse de que no recibe apoyos para aprobar sus proyectos.

También anunciaron ayer los nacionalistas que en el pleno ordinario de enero preguntarán al Ejecutivo por el retraso ocurrido este año en el envío de numerosos recibos del IBI, que tiene especial importancia por haberse modificado el periodo de pago del impuesto, de forma que se adelantó con respecto al anterior, por lo que exigen medidas para evitar que los problemas se repitan en 2018.