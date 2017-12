El BNG aún carece del proyecto

"Al final tendremos que ir a las ruedas de prensa del alcalde para enterarnos de las cifras del presupuesto", manifestó ayer la portavoz del BNG, Avia Veira, para destacar que pese al acto informativo municipal, su grupo aún no disponía ayer del proyecto económico de 2018. Veira recordó que reclamó la documentación a principios de mes para hacer aportaciones pero que no se le remitió, por lo que ayer no pudo hacer ningún análisis de las cuentas al no disponer de ningún dato sobre las mismas excepto los publicados en la prensa.