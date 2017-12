Lotería de Navidad 2017 | La administración de O Burgo vende un décimo del segundo premio, 51244

La administración Ría do Burgo, en Culleredo, ha vendido un décimo del segundo premio del sorteo extraordinario de Lotería de Navidad, el 51244, muy repartido por toda España. El número ha sido vendido por terminal, según el responsable del negocio, situado frente a la iglesia de O Burgo, que en un principio informó de que había despachado cinco décimos del número por un malentendido con la Administración, cuando en realidad cinco fueron los vendidos en total de ese número y en O Burgo se adquirió solo uno. Cada décimo está premiado con 125.000 euros.

El propietario de la administración lotera, Francisco Javier Ríos, celebraba en el establecimiento la venta del boleto premiado. A media tarde seguía sin aparecer ningún afortunado por la administración de O Burgo, que desde su apertura, en 1985, ha repartido con éste ocho premios. "Lo celebramos con mucha alegría", asegura Ríos, que no se quedó con ningún boleto premiado. "Juegas uno, como todo el mundo, y no nos tocó, pero estamos contentos de haber vendido el premio", asegura.

Además de en O Burgo, Culleredo, el segundo premio también se ha vendido en otras localidades de la provincia de A Coruña y en el resto de Galicia, donde ha dejado un millón de euros. La localidad coruñesa de Santa Comba, la lucense de Monforte de Lemos, las pontevedresa de Baiona y O Grove y la ourensana de Xinzo de Limia figuran en el listado de poblaciones donde ha tocado este segundo premio, agraciado con 1.250.000 euros a la serie, 125.000 euros al décimo.