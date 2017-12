Xulio Ferreiro garantiza que se harán obras en Comandancia aunque los okupas se resistan

El Concello apuesta por el "diálogo" para que los okupas de la antigua Comandancia de Obras accedan a abandonar el edificio después de que el Ministerio de Fomento haya adjudicado por un millón de euros las obras de rehabilitación de las tres naves. El recinto, propiedad del Ministerio de Defensa, dependerá del Ayuntamiento, que prevé que sea utilizado por los jóvenes para la realización de deportes, talleres o creaciones artísticas. Los okupas asistieron el jueves en el centro cívico de la Ciudad Vieja a la presentación del proyecto municipal, donde dejaron claro que para que las máquinas trabajen en la Comandancia tendrán que desalojarlos. Además, acusaron al Gobierno local de "copiar" en su propuesta las actividades que desde hace un año desarrollan en el centro okupado.

El alcalde, Xulio Ferreiro, aseveró ayer que es "fundamental" que el proyecto se ejecute, por lo que advirtió de que, si bien agotarán "todas las vías posibles de diálogo" con los actuales usuarios del recinto, lo harán teniendo en cuenta "que la obra debe realizarse en un plazo". El regidor evitó desvelar fechas: "Basta que las dé para que no se cumplan", respondió. Ferreiro destacó que "más de cien personas de muchas entidades y colectivos" asistieron el jueves a la presentación del proyecto del Concello, realizada por la concejal de Participación e Innovación Democrática, Claudia Delso, y el responsable de Rexeneración Urbana e Dereito á Vivenda, Xiao Varela.

"La amplísima mayoría se mostró conforme con el proyecto municipal y con hacer las cosas de modo ordenado. Hubo pocas personas que eran reacias", indicó el alcalde, al tiempo que destacó que el Gobierno municipal abrió "una vía de diálogo plural con todos los colectivos interesados en un uso abierto, público, inclusivo y abierto a toda la ciudadanía".

La concejal de Participación e Innovación Democrática subrayó en la reunión de la Ciudad Vieja que A Coruña "no puede permitirse" perder el millón de euros que el Ministerio de Fomento destinará a la reforma de las instalaciones. "No podemos privar a la ciudadanía de ese equipamiento", señaló. "Tendréis que desalojar el centro social, lo que tiene un corte represivo y violento", advirtió una de las asistentes. Los okupas mostraron su rechazo a que la antigua Comandancia sea dirigida por el Ayuntamiento, pues defienden la "autogestión" que realizan desde hace un año. Una vecina denunció que es "difícil acercarse" al edificio "si no compartes la ideología" de los actuales usuarios.