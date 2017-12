Adoptar antes que comprar

La campaña 'Non son un xoguete' busca concienciar sobre la adquisición y cuidado de animales domésticos, sobre todo en estas fechas. La asociación Libera y el Ayuntamiento fomentan la adopción y rechazan la compra de perros y gatos en tiendas que "solo buscan maximizar ventas" con ofertas como la financiación a plazos. Con esta iniciativa, se dirigen a "una población en edad escolar" para evitar que vean a los animales como regalos, ya que se trata de una responsabilidad. "El 40% de los animales empleados como regalos navideños son abandonados", critica el portavoz de Libera, Rubén Pérez

"Más que impulsar la adopción, queremos desincentivar la compra de animales", manifiesta el portavoz de Libera, Rubén Pérez. La asociación animalista y el Concello se han unido para crear la campaña Non son un xoguete, con la que pretenden evitar que perros y gatos se conviertan en regalos de Reyes.

En los carteles informativos se invita a la "reflexión" ya que, según indica Rubén Pérez, "el 40% de los animales empleados como regalo navideño" en España "son abandonados". "Es una cifra muy alta, nos preocupa bastante porque los refugios se llenan después de estas fechas", explica.

La asociación animalista trabaja para conseguir que perros y gatos no sean vistos como un regalo sino como una responsabilidad. "Por eso creemos que es mejor adoptar un perro en otra fecha, no en Navidad, para no relacionarlo con eso", señala. Aunque en el caso de que alguien desee adquirir una mascota estos días, Libera recomienda adoptar. "Los refugios están saturados", añade. En la ciudad, además, también fomenta esta labor el Centro Municipal de Animais de Compañía, que se encuentra en Bens.

A través de Non son un xoguete, se busca concienciar no solo a los padres sino también a los niños. "Nos dirigimos a una población en edad escolar, que también cuenta con la Patrulla Verde de la Policía Local, que ayuda a evitar el abandono de animales", destaca el portavoz de Libera, quien entiende que a veces los más pequeños "son los que hacen esos ejercicios de conciencia sobre sus padres y no piden perros para los Reyes Magos".

Para llamar la atención de los niños, los creadores de la campaña han elaborado "un cartel con colores más amigables" y la imagen de un perro. "Jugamos con esa publicidad que hacen en las tiendas de animales de la ciudad. Exponer cachorros adorables", revela. Además, Rubén Pérez denuncia las estrategias de estos comercios para atraer clientes. "Ofrecen a los padres financiación a plazos. Esto evidencia que la industria no tiene ningún tipo de reparos. Solo busca maximizar las ventas", critica.

El Gobierno local y Libera no descartan continuar con este tipo de campañas durante el resto del año para "revertir la situación y concienciar" a los usuarios que deseen tener una mascota. "Podemos reducir el abandono con dos factores, mediante la concienciación y actuando sobre la persona que abandona", comenta Rubén Pérez.

Todavía sin datos de 2017, las cifras del año pasado fueron "positivas" con 212 adopciones registradas en el centro de acogida del Concello. "Fue un aumento del 10% con respecto a 2015. Es bastante", apunta el portavoz de la asociación animalista. Según los datos ofrecidos por el Ayuntamiento, se recoge más de una mascota al día. La mayoría de ellas no tiene chip, por lo que resulta imposible localizar a su dueño y se inicia el proceso de darlas en adopción.