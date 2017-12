Ferreiro reclama a Puertos que explique las "incógnitas" sobre los muelles

El alcalde, Xulio Ferreiro, hizo esta mañana un balance "razonablemente satisfactorio" de la actividad municipal durante este año y demandó a Puertos del Estado que aclare las "incógnitas" por resolver que debería recoger el protocolo entre la entidad estatal y la Xunta para definir el futuro de los terrenos urbanos del Puerto de A Coruña, anunciado por el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, a comienzos de octubre. El diseño de la fachada marítima fue uno de los retos que se marcó el Gobierno municipal para 2017 y se mantendrá como desafío para 2018, según comentó Ferreiro.

"Trasladamos nuestra propuesta a las administraciones pero no solo no nos contestan, sino que hicieron un anuncio que dos meses después sigue siendo una foto en la que se declaró la voluntad de excluir a la ciudad de la decisión de los terrenos portuarios. No tenemos un documento ni una propuesta en serio. No se aclara cómo se liberarán Batería y Calvo Sotelo, si allí se permitirá la construcción de usos terciario y hotelero como estaba previsto, si eso significa una redefinición de los convenios, qué pasará con San Diego, cómo se va a aliviar la situación financiera del Puerto, qué pasa con el tren a Langosteira? Son demasiadas incógnitas como para anunciar un presunto plan para estos terrenos", explicó el alcalde.

Ferreiro expresó su deseo de que en 2018 se "dé forma" al área metropolitana, se redefina un nuevo modelo de movilidad, que incluirá la licitación de la nueva concesión del transporte público y se inviertan fondos europeos en acciones urbanas a través de partidas del próximo presupuesto.