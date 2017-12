El Concello reforzará la vigilancia sobre la recogida de excrementos de perros

Con la campaña O teu can di moito de ti, el Concello pretende reforzar la vigilancia sobre la recogida de excrementos de perros en la ciudad. El objetivo del Gobierno local es "sensibilizar a los dueños de animales domésticos de su responsabilidad", según informa la concejal de Medio Ambiente, María García. Esta iniciativa busca una "convivencia pacífica" en espacios y zonas verdes a los que acuden vecinos con y sin mascotas. Se instalarán ilustraciones sobre este tema en 52 puntos de la ciudad. La concejala recuerda que la sanción por no recoger las deyecciones es "de 150 euros". La campaña también se desarrollará en redes sociales, con vídeos, y a través de carteles en las calles e instalaciones municipales. "Es un llamamiento a la responsabilidad", agrega María García. El Concello todavía no ha facilitado datos del número de multas que se han realizado este año.