Grandes retos de continuidad

La constitución del área metropolitana de A Coruña, la redefinición de los terrenos urbanos del Puerto y el desarrollo de un nuevo modelo de movilidad que afectará al transporte público y potenciará el uso de la bicicleta son los principales objetivos en los que el Gobierno local se propone hacer importantes avances en 2018 tras ponerlos en marcha a lo largo de este año. El alcalde, Xulio Ferreiro, añade como nuevo reto la ejecución de proyectos de desarrollo urbano financiados con ayudas europeas en el presupuesto y considera que la actividad del Gobierno local en 2017 fue "razonablemente satisfactoria"

Los grandes desafíos que el Gobierno municipal se planteó para este año son los mismos que subraya como retos de continuidad en 2018. Al estar sin completar, con mayores o menores contratiempos en su desarrollo, el equipo de Xulio Ferreiro repite como objetivos de envergadura la constitución del área metropolitana, la redefinición de la fachada marítima y la puesta en marcha de un nuevo modelo de movilidad, a los que añade la ejecución de proyectos de desarrollo urbano con inversión europea, reconoció ayer el alcalde al hacer balance de los últimos doce meses de gestión.

"Los retos para el próximo año van vinculados a la construcción del área metropolitana, que esperamos que tenga ya forma definitiva, a los terrenos portuarios y al cambio de modelo de movilidad, en el que afrontamos bastantes kilómetros de carril bici y el proceso de licitación de la nueva concesión del transporte público, que irá emparejado con el proceso participativo para la redefinición del propio modelo. Desafío principal va a ser también la ejecución de los fondos comunitarios DUSI, con casi siete millones incluidos en el presupuesto, que implicará actuaciones en varios mercados de la ciudad", resumió Ferreiro, que destacó además la "inversión importante, cualitativa y cuantitativamente" en la reforma del estadio de Riazor.

El alcalde se mostró preocupado por la falta de avances en la configuración de la fachada marítima de la ciudad, sobre la que Puertos del Estado y la Xunta anunciaron hace más de dos meses un protocolo sin tener en cuenta la postura del Concello: "Trasladamos nuestra propuesta a Puertos, la Xunta y el Puerto, pero no solo no contestaron, sino que hicieron un anuncio que dos meses después sigue siendo una foto en la que se declaró la voluntad de excluir a la ciudad de la decisión de los terrenos portuarios. No tenemos una propuesta en serio que aclare cómo se liberarán Batería y Calvo Sotelo, si allí se permitirán usos terciarios y hoteleros como estaba previsto, si eso significa una redefinición de los convenios, qué pasará con San Diego, cómo se va a aliviar la situación financiera del Puerto, qué pasa con el tren a Langosteira. Son demasiadas incógnitas como para anunciar un presunto plan para estos terrenos".

Ferreiro calificó el año que termina como "razonablemente satisfactorio" desde el punto de vista de la actividad municipal, del que resaltó los avances con los concellos de la comarca en la creación del área metropolitana y la postura "contraria a la especulación" expresada por la ciudad respecto al futuro de los muelles urbanos.

El regidor reconoció que su Gobierno salió fortalecido de la cuestión de confianza que provocaron los enfrentamientos con el grupo socialista en los primeros meses del año y contrastó aquel momento con la línea de entendimiento que mantiene ahora el Ejecutivo local con el PSOE, que permitirá aprobar mucho antes las cuentas de 2018.