Sin noticias de la peatonalización de los Cantones

Veinte meses después de que el Gobierno local anunciase la posibilidad de que los Cantones fuesen peatonalizados tras el cierre al tráfico de la Marina, el concejal de Mobilidade, Daniel Díaz, admite que por el momento "no hay avances" en ese proyecto, que trata de aprovechar el espacio dejado por la importante reducción del tráfico experimentada por esa avenida.

Cuando a mediados de abril de 2016 se aplicó la prohibición de circular por la superficie de la Marina, el número de vehículos que transitaban habitualmente por los Cantones cayó en picado, ya que tan solo son utilizados por quienes se dirigen al desvío de Rúa Nueva en el Obelisco, así como por los taxis y los autobuses urbanos. La mayoría de los vehículos se desvían ahora en Sánchez Bregua hacia Juana de Vega al llegar a la plaza de Mina para tomar el paseo marítimo en dirección a Monte Alto o bien giran en la plaza de Ourense hacia Avenida do Porto para entrar en los túneles de la Marina y María Pita.

La existencia de seis carriles para el paso de la circulación rodada llevó a considerar en aquel momento a Díaz que los Cantones estaban "sobredimensionados", por lo que defendió que parte de este espacio pudiera ser aprovechado por los peatones, incluso antes del verano de ese mismo año. El concejal apuntó que el objetivo de su departamento era que la avenida tuviera un "uso más agradable", a lo que contribuiría la posibilidad de que un menor número de autobuses de la Compañía de Tranvías circularan por la Marina a consecuencia de la reordenación de líneas que proyecta el Concello.

Otros usos

"Los planes que tiene el Concello son empezar a recuperar espacio para otros usos que no sean los del vehículo privado", declaró entonces Díaz, quien sin embargo no detalló cuáles eran los planes municipales para este lugar. La concejalía de Mobilidade se encontró además en los últimos meses con un inconveniente que no había previsto, el regreso del transporte interurbano al centro de la ciudad, que lleva hasta a la calle Entrejardines a numerosos autobuses a lo largo del día y que en el futuro aumentará de forma notable si se cumplen las previsiones de la Consellería de Infraestruturas.

Los Cantones son peatonalizados de forma ocasional para la disputa de competiciones deportivas o lúdicas, como el Día del Deporte en la Calle, que antiguamente se celebraba en este lugar y en los últimos años se trasladó a Riazor. La reducción del número de carriles destinados al tráfico permitiría desarrollar actividades públicas en ese espacio, que ahora permanece vacío en muchos momentos del día.