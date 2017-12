El 092 reforzará el control sobre los dueños que no recojan los excrementos de sus perros

Con el objetivo de sensibilizar a los dueños de animales domésticos sobre su responsabilidad a la hora de recoger los excrementos, el Concello ha iniciado la campaña O teu can di moito de ti. A través de la Policía Local, el Ayuntamiento reforzará la vigilancia sobre la recogida de excrementos caninos en espacios verdes y parques de la ciudad, donde habitualmente acuden los vecinos con sus mascotas. En caso de no recoger las heces, la multa asciende a los 150 euros. De momento, no se han facilitado datos sobre las sanciones que se han realizado este año. El año pasado, la Policía Local contabilizó 14 mientras que en 2015 fueron ocho, dos menos que hace tres años.

La iniciativa pretende "facilitar la integración y convivencia en la ciudad", según informa la concejal de Medio Ambiente, María García. La campaña, que se difundirá también a través de redes sociales, intentará que no existan roces entre los dueños de mascotas y aquellos que no las tienen. Se pide más responsabilidad en el cuidado y limpieza del espacio público para que "no se dificulte el uso a niños, deportistas y personas mayores" debido a los excrementos. "Creo que hay conciencia y los dueños son responsables pero hay un colectivo al que aún tenemos que animar para que lo haga", reconoce María García.

Las ilustraciones, que recuerdan la importancia de recoger las heces, se instalarán en 52 puntos de la ciudad como el parque de Bens, San Pedro, Vioño, Santa Margarita, la plaza Elíptica, Cuatro Caminos, Novo Mesoiro, los jardines de Méndez Núñez, el mercado de Elviña y el paseo de los Puentes, entre otros muchos sitios.

El Gobierno local, que esta semana ha recibido el premio de la Fundación Franz Weber por sus políticas animalistas, intenta con estas campañas avanzar en los "derechos de los animales y una convivencia pacífica".

El pasado mes de abril, en la consulta abierta por el Concello sobre la nueva Ordenanza de Bienestar y Tenencia Responsable de Animales, una de las principales propuestas fue la de incrementar la cuantía de las multas que se imponen en la actualidad a los dueños de perros por no recoger sus excrementos.

Otra de las sugerencias aportadas por los ciudadanos era la creación de espacios reservados para los animales. Un proyecto que ya se está desarrollando, con áreas de esparcimiento canino en el parque de Bens y Eirís. Estas se suman a las de Santa Margarita, Novo Mesoiro, Barrio de las Flores y el parque de San Pedro de Visma. "Las nuevas están basadas en un nuevo concepto, con espacio amplios, mejor integrados en las zonas verdes y que se conciben como lugares de convivencia", destaca la concejal de Medio Ambiente.

Las campañas de adopciones de mascotas, la identificación de animales mediante microchip y el control de perros potencialmente peligrosos son otras de las actuaciones que ha realizado el Concello.