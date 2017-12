El BNG califica 2017 de "año vacío" por la gestión del Gobierno local

La gestión del Gobierno local en 2017 lo convierte en un "año vacío" para el BNG, según su portavoz municipal, Avia Veira, quien no ve "ningún avance". La concejal fue especialmente crítica con la política de movilidad, ya que el Ejecutivo municipal anunció que este sería su año y no se llevó a cabo ninguna iniciativa en este campo.

Veira destacó que no hay "nada innovador" en el área social y que los servicios sociales siguen sin descentralizar, mientras que la renta social no se mejoró y la asistencia a domicilio mantiene el copago. Tampoco advirtió actuaciones especiales en los barrios y consideró que Marea Atlántica no aprendió con la cuestión de confianza que presentó este año que debe pactar con PSOE y BNG los temas principales.