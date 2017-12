"Es la época de los 140 caracteres, no se podía usar lo de la ciudad donde nadie es forastero"

Lezcano presentó su diseño cinco minutos antes de que cerrase el plazo del concurso del Consorcio de Turismo para la nueva marca turística de la ciudad. Y dio en el blanco. Concentró los valores de la ciudad en un logo y una frase con la que busca que se identifiquen los coruñeses y que también atraiga a los turistas.

- ¿Cómo ha sido el proceso?

-Muy complicado. Unos amigos me avisaron del concurso y desde ese momento le di a la cabeza hasta plasmar los valores del Plan Estratéxico de Turismo, que es lo que marcaban las bases. Además, quise darle mi toque.

- ¿Qué buscaba?

-Algo muy atlántico, nada mediterráneo. Sin colores estridentes. Quería que no saliese ningún monumento explícito como el Millennium o las galerías de la Marina. Muchísimo menos la Torre de Hércules, porque hay más de 200 logos en la ciudad con esta imagen. Cuando tienes un logo, no te pueden confundir, así que descarté eso por completo.

- Ha utilizado una tipografía única, hecha por usted. ¿Por qué?

-Porque quería plasmar lo que para mí es la ciudad a través de una tipografía alegre, muy diversa, con sus imperfecciones porque nadie es perfecto. Es asimétrica y positiva, ya que los picos de la letra a van hacia arriba. Sobre todo, es cercana. Eso es lo que buscaba, un logo para todos los públicos. No para expertos en diseño ni arquitectos.

- ¿Está hecho para coruñeses y turistas?

-Exacto. Hice un ejercicio muy difícil que es ponerme en el otro lado, no como coruñés, sino como un guiri. Seguro que alguien dice que es un trazo que ya existe, pero tiene una historia detrás y una explicación. Esa explicación si la hace un coruñés, sería sobre Riazor y la Torre o la ciudad de cristal, pero los ojos de los turistas no son los mismos que los nuestros. Estamos acostumbrados a pasar por las calles sin mirar. Hay que fijarse bien en todo.

- ¿Qué quiere transmitir con el lema Sempre Aberta ?

-Quise hacer un resumen del mejor eslogan que tuvo nunca esta ciudad, el de que en A Coruña nadie es forastero. Es decir, es una ciudad abierta. Esta es una palabra muy ambigua porque significa abierta a todo el mundo, a la cultura, al deporte, al mar y, sobre todo, al ocio. La ciudad está abierta siempre, pues tiene luz por la noche, la de la Torre.

- ¿Buscaba en el proceso de creación una frase corta que resumiese esas características?

-Sí. Es muy fácil de recordar. También es sencillo traducirla a otras idiomas como el portugués, italiano, alemán... Además, estamos en la época de los 140 caracteres. No se podía usar otra vez lo de la ciudad donde nadie es forastero. Eso es larguísimo. Hay que resumirlo.

- ¿Cuál es la importancia de ese original logo?

-Es básico. Importantísimo para cualquier ciudad. No me puedo comparar ni de broma pero el I love NY es eso que busco. Lo ves y rápidamente te vienen a la cabeza Times Square y la Estatua de la Libertad. No aparecen edificios, nada. Eso es la importancia de tener un símbolo que se asocie a la ciudad. Sobre todo en los tiempos que vivimos, que hay imágenes en todas partes.