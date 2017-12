El CEP denuncia "falta de personal" en la sala del 091 para atender emergencias

La Confederación Española de Policía (CEP) denunció la "falta de personal" en la sala del 091 tras pasar de gestionar las emergencias de la ciudad a llevar también las de las localidades de Santiago de Compostela, Ferrol y Ribeira.

En un comunicado, asegura que "el aumento de personal para desarrollar la función no ha sido proporcional al aumento de la carga de trabajo, quedando en muchas ocasiones dos funcionarios policiales para atender a teléfonos y equipos de transmisión de las cuatro comisarías". Esto, explica, supone "dejar sin atender algunas llamadas o no se la atiende con la debida corrección, no por falta de profesionalidad de los policías que las atienden sino por la carga de trabajo".

Denuncia que por parte de los mandos "se está presionando a los operadores diciendo que si no atienden con corrección se les tendrá que cambiar de puesto de trabajo". El CEP solicita "más efectivos"