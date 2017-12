El BNG exige al Gobierno local que explique la retirada del plan de inclusión social

La decisión del Gobierno local de retirar en el último momento del proyecto de presupuesto de 2018 los fondos para elaborar un plan municipal de inclusión social hace que el BNG solicite en el próximo pleno una explicación, ya que considera "irrenunciable" esa iniciativa para mejorar la política del Concello en este campo. El Ejecutivo local suprimió la partida destinada al plan en la comisión de Facenda del pasado martes para atender la demanda del PSOE de que se concedieran ayudas directas a una serie de entidades de la ciudad.

También preguntará el BNG en el pleno cuándo proyecta el Concello construir el parque del Agra do Orzán, de cuyo nuevo planeamiento no se sabe nada después de meses de espera, así como sobre la creación de carriles bus en la ciudad, ya que pese a ser una medida prioritaria en el programa de Marea Atlántica, los nacionalistas destacan que en el actual mandato todavía no se ha abierto ninguno.