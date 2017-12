"Siempre me ha gustado la bicicleta pero no la veía como un medio de transporte"

La implantación del carril bici hasta el campus de Elviña y una plataforma para autobús en la ronda de Outeiro han sido dos de los proyectos de los alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos premiados por el Aula Compañía de Tranvías de la Universidad. Óscar Brandón se centró en la creación de un carril bici que enlazase la Universidad con la Casa del Mar aprovechando "tramos inconexos" que ya existen. Juanma Larrañaga considera importante la conexión en bus entre la tercera ronda y la estación de tren de San Cristóbal, "con menos paradas y más rápida"

El carril bici ideado por el ingeniero civil Óscar Brandón conectaría el campus de Elviña con la Casa del Mar. Su trabajo, muy similar al que ya ha licitado el Concello, recibió el reconocimiento del Aula de la Compañía de Tranvías, que premió a los mejores proyectos de fin de Grado. "Para crearlo, se aprovecharían tramos inconexos que ya existen como los que hay junto a las pistas de atletismo, y se llegaría hasta la Casa del Mar a través de Pablo Picasso, el túnel de Salgado Torres y Cuatro Caminos", detalla.

La idea surgió en un viaje por Europa con sus amigos. "Siempre me había gustado la bicicleta pero nunca la había visto como un medio de transporte", revela. Mientras paseaba por Berlín, reparó en que los locales se desplazaban de un lado a otro sobre dos ruedas. "Da igual que llueva, si vas con ropa adecuada, puedes usar la bici siempre", dice.

Óscar Brandón pensó en su propia situación y se dio cuenta de que sería mucho más "rápido y cómodo" llegar a la Universidad desde su casa, en O Ventorrillo, en bicicleta que en bus. "Así tardaría cinco minutos y no quince", señala.

Especializado en transporte y ordenación del territorio, explica que un carril bici en esa zona de la ciudad "ayudaría a calmar el tráfico" aunque apunta que al principio "suelen ser conflictivos" porque quien no está acostumbrado teme "a ir entre coches". Por eso su propuesta se basa en un carril bidireccional. "Es más simple. Ocupa menos espacio y le da más seguridad al usuario", añade.

Sus profesores le animaron a desarrollar este proyecto, aunque alguno bromeaba con que el Gobierno local se le adelantaría. "Me decían que si no me daba prisa, iban a acabar ellos antes que yo. Al final lo conseguí", comenta orgulloso. No solo de su proyecto sino también del premio. "El hecho de ver que te lo reconocen y que genera interés, siempre es un gusto. Así te esfuerzas más", finaliza.