"Me gustan los ritmos latinos, pero hasta ahora no me sentía preparado para usarlos"

- Un año y unos meses después de Siento no haber sido lo esperado, presenta Libélula, ¿cómo es este nuevo disco?

-Como está la cosa tan activa en el mundo musical y la gente no para de sacar cosas y hay mucha competencia y nivel, hay que intentar sacar material siempre que se pueda para no caer en el olvido. Tenía canciones guardadas y me apetecía grabar un disco un poco diferente al anterior, así que, llamé a Alejandro González, que es el pianista que toca conmigo, que tiene un estudio de grabación en Salcedo, cerca de Monforte, y nos fuimos un par de semanas, a currar a ver qué salía y si podíamos publicar algo.

- ¿Se fueron a la aventura?

-Sí, a mí me apetecía hacer algo con ritmos distintos, algo más latino. Íbamos trabajando las canciones una a una, si nos gustaba, nos la quedábamos y, si no la tirábamos a la basura.

- ¿Hubo muchos descartes en el proceso de creación?

-Cinco o seis, no es que fuesen malas, pero si no teníamos feeling con ellas, las dejábamos.

- ¿Hubo algún detonante en este año y pico que le hiciese querer experimentar con estos ritmos?

-Mi padre es cubano y yo siempre escuché mucha música cubana con mi abuela y soy un gran aficionado al tango, a la zamba argentina y al folclore latinoamericano. Nunca lo había utilizado porque no me consideraba preparado pero este último año, le estuve dando muchas vueltas y quise meter pinceladas.

- ¿Por qué le pusieron Libélula al disco?

-Porque había una enorme zumbando en el estudio cuando estábamos grabando el disco, incluso nos fastidió alguna toma porque no la podíamos echar. Estuvo todos los días y simbolizan la buena suerte, así que, decidimos meterla en el disco, para que nos acompañe.

- Hay mucho protagonismo de A Coruña, sobre todo, en el videoclip Golpeado por primera vez, que es también el primer sencillo.

-Lo grabamos en la azotea del restaurante Boavista, en la calle Real, que son amigos míos. Fuimos con una modelo y estuvimos bailando una mañana, después, el trabajo duro, el del montaje, lo hizo Edu Lavandeira.

- ¿Hay mucha colaboración de amigos?

-Sí, los proyectos que no movemos presupuestos millonarios tenemos que tirar de la gente que quiere arrimar el hombro.

- ¿Cómo ve el panorama musical de A Coruña actualmente?

-Bien, ahora hay bastante donde tocar y creo que hay muy buen nivel en los grupos, supongo que tener el conservatorio superior aquí también influye. Echo de menos más apoyo a los grupos jóvenes, a mí me da pena porque no me entero de lo que hacen y me gustaría ver sus proyectos.