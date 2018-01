"En redes sociales hay 'influencers' a los que siguen menores y que normalizan el alcohol"

El año pasado, 97 menores fueron multados por la Policía Autonómica por beber en la calle o en locales de hostelería. De ellos, 27 se acogieron al programa municipal 'Non pases por un mal trago', desarrollado por la Asociación de Ayuda a Familias de Drogodependientes (Adafad) y que permite compensar la multa de entre 200 y 300 euros con la asistencia a cursos. El objetivo de la iniciativa es disminuir el consumo de bebidas alcohólicas, aumentar la percepción en los jóvenes del riesgo que conlleva y facilitarles herramientas para afrontar situaciones en las que, por ejemplo, el grupo les incite a beber

- ¿Cuál es el perfil de los menores con los que trabajan?

-Los que participan en el programa son jóvenes de entre 16 y 18 años. Hasta el momento, la mayoría chicos, sobre el 60%. Todos son estudiantes de Bachillerato, ciclos medios o universitarios. Un gran porcentaje de los que consumen alcohol han probado cannabis.

- ¿Qué objetivo tiene el programa?

-Disminuir el consumo de alcohol en los menores, aumentando la percepción de riesgo y facilitando herramientas para afrontar situaciones que tienen que ver con el alcohol. Es un programa con una intervención socioeducativa orientada a dar información y promover la comprensión, la puesta en práctica de alternativas al consumo.

- ¿Es eficaz?

-Los programas de prevención psicoeducativa tienen una efectividad bastante alta, según señalan los diferentes estudios científicos. Es verdad que después pueden influir otro tipo de factores, como los clínicos, a la hora del consumo.

- ¿La eficacia pasa porque no vuelvan a consumir alcohol?

-Fundamentalmente, que se den cuenta de lo que supone el consumo de alcohol a nivel de desarrollo, también del propio cerebro. Nosotros hacemos una sesión individual, donde está el menor con su padre y madre o tutores legales y otras sesiones en grupo con un máximo de cinco jóvenes. En ellas se trabajan cuestiones legales para conocer la ley y lo que supone, y otras sesiones tienen que ver con el desarrollo cerebral o con la publicidad.

- ¿Qué papel juega la publicidad?

-Nos llama la atención la poca importancia o conocimientos que tienen acerca de la influencia de la publicidad en ciertas tomas de decisiones. Carecen de ese pensar crítico sobre la publicidad. A través de las redes sociales hay diferentes influencers que ven muchos jóvenes que están normalizando el que existan bebidas alcohólicas. Hubo campañas en las que se veía a jóvenes disfrutando y siempre con una copa de la bebida que fuese, destilada o fermentada. Incluso analizamos las películas, en qué películas salen bebidas alcohólicas y asociadas a qué contexto.

- ¿Qué efectos físicos tiene el alcohol en menores?

-El cerebro todavía se está desarrollando a nivel neuronal hasta los 25 años. Un consumo abusivo de alcohol va a influir en el desarrollo intelectual.

- ¿Qué herramientas les enseñan relacionadas con el comportamiento?

-Deben valorar la toma de decisiones con todas las consecuencias a corto y a largo plazo de ese consumo. Si el grupo influye o no influye, alguna técnica asociada a fórmulas para decir que no y, ante el grupo, decir que en otro momento. Les enseñamos a afrontar este tipo de situaciones planteando lo que a él le pasó y qué utilizó o no.

- ¿Beben para socializar?

-Lo que vimos es que de los que están multados, la mayoría ha sido en grupo, con otros compañeros que estaban todos juntos bebiendo. En los que hasta el momento han participado en el programa, el alcohol va asociado al grupo.

- ¿Qué alternativas de ocio les presentan?

-Cada uno tiene que ver qué alternativas tiene para disfrutar de su ocio. En A Coruña está el programa Nocturnia, algunos participan en asociaciones de jóvenes, pertenecen a algunos equipos. Este no es un programa de tratamiento, es de prevención.

- ¿A qué edad se inician en el consumo?

-A los 15 o16 años.

- ¿Los botellones banalizan consumo de alcohol?

-Está normalizado por parte de toda la sociedad el consumo de alcohol y se permiten determinadas cosas. Uno de los objetivos de esta ley es, en la línea de la prevención ambiental, sensibilizar a la población de lo que supone el consumo de alcohol en menores.

- ¿La intervención de los padres es fundamental?

-Los que han venido a la asociación creen que hay que informar, sensibilizar a los hijos debido a las edades que tienen. Han sido muy colaboradores. Enviamos tareas para casa e involucramos un poco a los padres para que el tema salga en el ámbito familiar.

- ¿Qué razones dan los menores para iniciarse en el consumo?

-Unos lo hacen por experimentar, otros por el grupo, otros porque estaban allí y prueban. En esa línea van los estudios, pero cada uno tiene sus motivos.

- ¿A qué edad es normal que beban una cerveza?

-Hasta los 18 no podrían si seguimos la ley. Entiendo que tiene que ver con el ámbito familiar, con el propio joven. Hay jóvenes que a los 18 pueden tomar un corto de cerveza, pero depende de lo que pueda suponer para cada uno. Muchas veces se empieza a consumir alcohol en el ámbito familiar, en las primeras fiestas, la copa de champán en fin de año. Hay unos ritos que están muy presentes y la cuestión es qué significan esos ritos para cada uno, si es algo puntual o supone que vaya a haber un consumo abusivo de alcohol. Hay jóvenes que hacen un consumo abusivo en muy poco tiempo.