"El indie no es un estilo, es una forma de hacer las cosas sin preocuparse de la salida comercial"

Tras más de una década sobre el escenario, los integrantes de Triángulo de Amor Bizarro echan la vista atrás para recuperar por primera y última vez todos los temas del disco homónimo con el que debutaron en el 2007. Sus primeras creaciones, nacidas en el Taller Electrónico de la avenida Finisterre, sonarán de nuevo esta noche en el Playa Club, donde el grupo estará desde las 22.30 horas.

- Se cumplen once años de su debut. ¿Qué ha cambiado desde ese primer disco?

-Cambió la formación y la experiencia. El grupo empezó de cero, sin saber tocar, pero con una idea muy clara: hacer algo muy expresivo. Ahora eso ya se aprendió con el primer disco.

- Dicen que en A Coruña lo recibieron de forma hostil.

-Sí [se ríe]. En ese momento, lo que se llevaba musicalmente en A Coruña era algo totalmente diferente, y se generó una cierta hostilidad. Es algo que sigue manteniendo el grupo, o te gusta o lo odias, pero yo creo que fue muy positivo para cómo evolucionó. Hay que darse cuenta de que al principio Triángulo de Amor Bizarro solo tenía ganas y propuestas, y que eso lo llevaron al extremo.

- ¿Ha cambiado la acogida coruñesa?

-Sí. Supongo que seguirá habiendo gente a la que no le gustamos, pero tenemos un público en A Coruña, es una ciudad especial para nosotros. En el fondo, el grupo nació allí.

- Su último disco, Salve discordia , no solo ha sido bien recibido aquí, sino en todas partes. ¿Es su consolidación definitiva?

-Es una evolución. Un disco es lo mejor que puedes hacer en el momento, y nuestra intención siempre es superarnos y mantener esa curiosidad. No nos aseguramos en una fórmula de canción y la repetimos, porque sería aburrido. Eso es algo que también está en Salve discordia. Algunos temas se podrían parecer a canciones anteriores, pero las abordamos de forma diferente.

- Lo califican como un álbum menos indie, ¿cómo es hoy su relación con el género?

-El indie tal y como lo vemos nosotros no es un estilo, sino una forma de hacer las cosas sin preocuparse demasiado de la salida comercial. Ahora hay una estandarización de lo que es indie que hace que ya no tenga mucho que ver con ese concepto. Muchos de los grupos que se catalogan como tal no tienen margen de riesgo, es más bien una etiqueta, una serie de bandas que tienen un sonido similar. Antes se refería a algo no tan fácil de escuchar, pero sí interesante artísticamente.

- Sin embargo, Salve discordia ha sido un álbum que ha llegado a más gente ¿se están haciendo más accesibles?

-Yo creo que no. De hecho, me parece que Salve discordia tiene canciones que son más brutas que en otros discos. Aunque a la gente le gustó, creo que no nos hemos ablandado. Seguimos haciendo canciones que nos resultan interesantes. La sintonía con la gente es más fortuita que buscada.

- Mantienen el estilo, y también sus referencias políticas habituales. 'Europa es una zorra y está matando a su juventud' es ya una de las frases más sonadas.

-[Se ríe]. Nosotros no somos impermeables a todo lo que pasa a nuestro alrededor. Da la sensación de que la crisis fue algo nuevo, pero cuando nosotros estuvimos en edad de entrar en el mercado laboral, no nos encontramos con nada favorable y con el tiempo eso se extendió a todo el mundo. Nuestros amigos no lo están pasando bien, la situación no es buena y eso al final se acaba viendo en las canciones.

- Las crean desde Galicia. Muchos grupos se van a la capital.

-Las grandes ciudades son más accesibles y te dan otro tipo de oportunidades, pero a nosotros nos gusta mucho trabajar en Galicia. Estamos muy orgullosos de poder hacerlo.

- Aunque siguen aquí, su música ha llegado hasta Norteamérica, ¿el objetivo ahora es hacerse un nombre allí?

-Para nosotros el mercado hispanohablante de allí es una salida lógica. En México hay una cantidad de público que cada vez se está haciendo más fuerte, y que siempre se fijó en nosotros. Llegar a Estados Unidos es importante, y nos gusta.