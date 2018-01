A Coruña registró en 2017 la menor cifra de atropellos de los últimos cinco años

El año pasado fue en el que más víctimas mortales se registraron en las carreteras de la ciudad. Tres personas fallecieron atropelladas y un menor de 16 años murió en julio en un accidente de tráfico en la avenida de Alfonso Molina. La Justicia investiga por presunto homicidio a un conductor de 19 años que arrolló y mató a un joven de 24 en el paseo marítimo tras haberse peleado con él en el Orzán. El número de peatones alcanzados por vehículos -105- disminuyó un 26% con respecto al ejercicio anterior. La cifra es la mejor de los últimos cinco años. La Policía Local también contabilizó en 2017 menos accidentes que el año anterior. En total, en las vías urbanas de A Coruña se produjeron 860 siniestros. De ellos, en 318 hubo víctimas

Tanto los accidentes como los atropellos disminuyeron el año pasado con respecto a 2016. La cifra de peatones alcanzados por vehículos, 105, es la más baja del último lustro y un 26% menor que el ejercicio anterior. El peor año de los últimos cinco fue 2014, cuando los conductores arrollaron a 167 peatones, seguido de 2016, cuando se contabilizaron 142 atropellos; y 2015, con 139. Los datos provisionales de la memoria de la Policía Local también reflejan un descenso del número total de accidentes en comparación con 2016. En 2017 se registraron 860 siniestros, frente a los 905 del año anterior, lo que significa una reducción de un 4,9%.

Los alcances con víctimas bajaron un 15,8% en 2017. Aún así, las cifras de la Policía Local determinan que hubo 318 siniestros con víctimas. La delegada de Stop Accidentes en Galicia, Jeanne Picard, recuerda que detrás de las cifras hay "personas y familias" y destaca que el año pasado en la ciudad se produjo "casi un accidente al día con heridos". Picard, insiste en que son "muchos", al igual que los 105 atropellos. La representante de Stop Accidentes asegura que el "objetivo" es que haya "cero", para lo que reclama "más vigilancia" en las calles.

"En una ciudad como es A Coruña me parecen demasiados accidentes y atropellos, que siempre están por encima de cien. No puede ser. No toda la culpa es de los conductores ni de los peatones, es compartida. Hay un problema de convivencia y de no respetar las normas", opina la portavoz de Stop Accidentes, quien sostiene que "seguimos siendo muy maleducados" en lo relacionado con la seguridad vial. "Tenemos que ver a la Policía Local para sentirnos vigilados y obedecer. La concienciación y la educación también son muy importantes", señala Picard. La dirigente del colectivo en Galicia apuesta porque haya "más ciclistas" en la ciudad, pero apela al "respeto a las normas" para que convivan con los automóviles.

El mes en el que más atropellos se registraron en 2017 fue enero (14), seguido por diciembre (12), abril (11), julio (11) y noviembre (11). Mayo y agosto, con 5, son en los que hubo menos siniestros de este tipo. En el total de accidentes, marzo es el mes en el que más se contabilizaron, 124, seguido de julio, con 122. Septiembre, con 63, fue el mejor mes en cuanto a cifras de alcances en las carreteras de la ciudad. Los siniestros sin víctimas superan a los que no las hay. En el informe de la Policía Local figuran 527 sucesos sin heridos en 2016, frente a los 542 de 2017. En cuanto a los alcances entre vehículos con conductores u ocupantes lesionados, el año pasado hubo 318; y, en 2016, 378.

La memoria del 092 de 2016 refleja que 491 personas resultaron heridas en accidentes de tráfico, en los que estuvieron implicados 1.713 coches. En cuanto a los conductores y peatones relacionados con algunos de los sucesos, 1.744 salieron ilesos. En 2016 se detectaron 141 alcoholemias positivas en accidentes, la mayor cifra desde 2013, año en el que 136 conductores implicados en siniestros habían consumido alcohol. Hasta 2015, cuando se interceptaron dos conductores drogados en accidentes de circulación, no figuran datos por consumo de sustancias estupefacientes en análisis realizados en la ciudad. En 2016 la Policía Local realizó diez pruebas positivas en drogas a pilotos implicados en siniestros. Los datos de siniestralidad del año pasado en las vías gallegas revelan la influencia del consumo en la conducción: el 7% de los pilotos implicados en un accidente mortal en la comunidad habían bebido alcohol y, al mismo tiempo, iban bajo los efectos de las drogas. Un porcentaje que supera el 35% en el caso de los automovilistas responsables de un siniestro con víctimas mortales que habían tomado una copa de más o habían consumido drogas.