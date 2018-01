La falta de servicios en las parcelas frustra el despegue del banco de tierras de As Mariñas

Emprendedores apelan a las dificultades para negociar alquileres de larga duración

El banco de tierras que puso en marcha hace cuatro años la Reserva de la Biosfera As Mariñas-Terras do Mandeo no ha dado los frutos esperados. Los brotes verdes tardan en aflorar en estas fincas en desuso debido en buena medida a la ausencia de servicios en las parcelas ofertadas. La bolsa dispone actualmente de 34 fincas, casi las mismas que en 2016, cuando se habían contabilizado tan solo dos contratos. Únicamente seis de las 34 parcelas disponen de agua y luz.

Recuperar las fincas agrarias en desuso sigue siendo una asignatura pendiente en la comarca de As Mariñas. En el territorio que comprende la Reserva de la Biosfera solamente se ofertan solo 34 parcelas: diez en Culleredo, ocho en Abegondo, tres en Betanzos y Sada, cuatro en Oleiros, dos en Arteixo y una respectivamente en Cambre, Carral, Oza-Cesuras y Bergondo.

El cuadro es similar al de hace dos años, aunque con nuevas incorporaciones, especialmente en Oleiros y Sada. La superficie y condiciones de las parcelas son dispares. Cinco de ellas de menos de 1.000 metros cuadrados; 11 de entre 1.000 y 5.000, nueve de hasta 10.000 y el resto de entre 10.000 y 40.000 metros cuadrados. Los propietarios de alrededor de diez de las fincas garantizan el acceso a una traída de agua en las proximidades, pero no así el suministro eléctrico.

Los emprendedores del rural y los técnicos de la reserva apuntan a la ausencia de servicios básicos en las parcelas como uno de los motivos que explica el escaso movimiento de este banco de tierras. La carencia de suministro o abastecimiento no es lo único que frena a los emprendedores. Las negociaciones del alquiler y la cesión no resultan fáciles. La reticencia de muchos propietarios a firmar contratos de larga duración desanima a los interesados, temerosos de invertir en trabajos de acondicionamiento y no poder después extraer el rendimiento deseado a los terrenos.

A las carencias de este banco de tierras hay que sumar otras dificultades que explican la baja movilización del suelo agrícola en Galicia, como la existencia de parcelas sin registrar o los problemas derivados de los terrenos repartidos entre varias personas en herencia.

La escasez de fincas en el banco de tierras de As Mariñas y Terras do Mandeo contrasta con la elevada superficie de suelo en desuso en la comarca. El plan alimentario 2014-2020 elaborado por la Reserva de la Biosfera cifraba en un 10% los terrenos en situación de abandono, con el consiguiente riesgo de incendios y de pérdida de biodiversidad.

Las fincas y desuso motiva cada año la apertura de cientos de expedientes en la comarca, que suelen alargarse durante meses por los plazos que marca la actual legislación. Adoptar medidas para agilizar los trámites y dar más facilidades a los emprendedores son dos de las demandas que se repiten en todos los ayuntamientos.