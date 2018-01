El alcalde habló también ayer de su futuro en política, aseguró que no tiene "ambiciones" más allá de ser alcalde de la ciudad otra legislatura más. Ha mostrado ya su disponibilidad para ser candidato de Marea Atlántica a la Alcaldía en mayo de 2019, siempre que se mantengan las condiciones de 2015, es decir, que sea "un espacio de confluencia" y no "una sopa de siglas". Sobre encabezar otras listas que vayan más allá de la ciudad, Ferreiro asegura que no se le "pasa por la cabeza".

Asegura que, actualmente, "no es productivo" pensar en los próximos comicios, sino que hay que centrarse en la ejecución del presupuesto. "Si la gente está contenta, vendrá la reelección", comentó. Sobre la oposición, tanto en el caso del PP como del PSOE, en algunas ocasiones, aseguró que ha sentido que tienen como objetivo "destruir" al Gobierno local sin importarles si, con eso, "se llevaban por delante a la ciudad".