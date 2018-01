Una tapia para los bajos del obelisco

El Concello cerrará los bajos del Millenium, según anunció ayer el alcalde, Xulio Ferreiro, durante su intervención en el programa El coruñés opina, de Radio Coruña. El regidor municipal aseguró que, ya que no se habían construido correctamente y que no servían para el uso que se le pretendía dar, serán cerrados "definitivamente". Desde su construcción, los bajos del obelisco se convirtieron en un refugio para los indigentes, por su cercanía a las antiguas instalaciones de Padre Rubinos. Finalmente, el Concello ha tomado la decisión de cerrarlos, aunque el alcalde no dio ayer fechas ni plazos de ejecución de las obras.