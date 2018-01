El 20% de los convenios municipales de 2017 está sin pagar por renuncias o gastos sin justificar

Son 197 convenios, de los que 39 no se han empezado a ejecutar y doce están sin acabar

De los 197 convenios que el Concello incorporó al presupuesto municipal durante el año pasado, 39 todavía no han ejecutado ni un euro. Representan casi el 20% del total; mientras que doce de ellos (el 6%%) han empezado a aplicarse, pero todavía no han finalizado. El Gobierno local explica que los motivos por los que no se hizo efectivo el pago del 100% de los convenios de 2017 es porque algunas de las entidades renunciaron a las ayudas concedidas y porque se abonó "únicamente la parte del gasto justificado", así como que algunas asociaciones se quedaron fuera de este pago porque "no justificaron debidamente la subvención del año anterior". Según los datos aportados en respuesta a una pregunta escrita formulada por el PP, los convenios de 2016 están ya ejecutados en su totalidad.

Entre los convenios de los que todavía no se ha ejecutado ni un euro, está el otorgado a Emvsa para la instalación de estaciones de bicicoruña en los polígonos y en varios barrios de la ciudad, entre ellos, Pocomaco, A Grela, Expocoruña, Elviña, O Ventorrillo, el parque de Eirís y la Universidad, valorado en 264.000 euros. Este proyecto era uno de los incluidos en la programación de la ciudad de 2017 gracias a los presupuestos participativos y el que tiene una consignación más alta de los que todavía no se han empezado a ejecutar. Hay algunos de más de 100.000 euros, como el suscrito con el Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar para "promover el incremento progresivo de la oferta de plazas públicas en el primer ciclo de las escuelas infantiles" en la guardería de A Sardiñeira.

Están también sin ejecutar los 125.000 euros consignados a la Federación de Unión de Comercios Coruñesa (FUCC) para la puesta en marcha de proyectos para el fomento del comercio local y los 120.000 euros asignados a la Universidade da Coruña para la reposición de firmes y mejora de la movilidad en la zona del campus. Hay otros de menor valor, como el otorgado a la Asociación Cultural Alexandre Bóveda, de 5.000 euros, para contribuir al sostenimiento de la entidad o los 4.000 euros asignados al Sporting Club Casino para el fomento del tiro con arco, o los 1.200 euros para la realización de las XVII jornadas de equipos directivos de los colegios públicos.

Entre los proyectos que se han empezado a ejecutar, pero que todavía no se han terminado, destaca el de 315.864 euros, otorgado al Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, para "la colaboración en la gestión de los centros de día existentes" en el municipio. El nivel de ejecución de este proyecto es del 25,82%, de modo que se han invertido 81.556 euros. De los 100.000 euros otorgados a la Agencia de Ecología Urbana para un proyecto de reordenación de las líneas de bus y de las paradas, se ha ejecutado la mitad.

En la lista de convenios, hay más de un centenar que se han cumplido al 100%, como los 440.000 euros de la Federación Provincial de Asociaciones de Padres de centros públicos para la realización de actividades extraescolares.