El Concello prevé aclarar el apoyo a niños con diversidad en actividades tras las quejas

El Gobierno local prevé aclarar en los próximos pliegos de condiciones que redacte para la realización de los campamentos municipales la atención que deben recibir los usuarios menores con diversidad funcional, tras las quejas recibidas de una madre por la falta de un monitor de apoyo específico para su niña en las actividades realizadas en el Ágora durante estas navidades.

La madre de la pequeña, Sonia Hermida, que ya hizo una reivindicación similar desde el escaño ciudadano -fue la encargada de inaugurar este espacio- mantuvo ayer una reunión con el concejal de Culturas, José Manuel Sande, y la coordinadora de los campamentos, para solicitar que haya personal de apoyo en las actividades para los niños con diversidad funcional.

La coordinadora de las actividades explicó, en esta cita, que habían decidido poner a la niña en un grupo más pequeño y con dos monitores para todos los participantes porque defiende que eso ayuda a su integración, al no estar siempre acompañada de un adulto, según la madre. Hermida considera que no es la mejor solución, ya que su pequeña no entiende algunas de las tareas que realizan sus compañeros.

El Concello especificará mejor los requerimientos para las personas con diversidad en el próximo concurso, que saldrá a finales de año.