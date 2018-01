El 40% de los viajeros de los buses que llegan al centro se apea ya en las paradas urbanas

Dos meses después de que los autobuses interurbanos hayan vuelto a efectuar paradas en el casco urbano, el número de usuarios que se apea en Costa da Palloza, plaza de Ourense y Entrejardines procedente de los municipios de la comarca alcanza ya entre el 35% y el 40% del total, según los datos proporcionados por la Consellería de Infraestruturas. El comportamiento de los viajeros es desigual a la hora de hacer el recorrido inverso, ya que las paradas urbanas solo reúnen hasta el momento el 25% del pasaje total, con Entrejardines como el lugar en el que suben más personas, por lo que todavía hay numerosos usuarios que utilizan la estación de autobuses, aunque hay que destacar que en plaza de Ourense solo es posible apearse.

El pasado 6 de noviembre empezaron a circular hasta el centro once líneas que proceden de los municipios de Oleiros, Sada, Cambre y Culleredo, además de la que enlaza la ciudad con el aeropuerto, que ya penetraba en el casco urbano y que en realidad funciona como un servicio entre A Coruña y el municipio cullerdense, ya que la inmensa mayoría de sus pasajeros suben y bajan fuera de Alvedro.

La posibilidad de llegar hasta el centro y de regresar a sus puntos de origen desde este mismo lugar no ha supuesto por el momento un incremento en el número de usuarios, según Infraestruturas, que no aprecia "cambios significativos" en las mediciones que efectúa. El departamento autonómico tan solo advierte "pequeños incrementos" en el volumen de viajeros, de los que considera que "no son concluyentes". Las once líneas suman 54.000 viajeros a la semana de lunes a viernes, que ascienden hasta los 60.000 al incorporar la línea del aeropuerto.

Según la consellería, para obtener datos más fiables sobre la repercusión del nuevo sistema es necesario "un periodo de comparación más largo", ya que el cambio de hábitos de los viajeros también precisa de ese tiempo. Otro de los aspectos que destaca Infraestruturas es que las navidades no son un "período significativo" para observar el grado de utilización de las líneas porque las mediciones se efectúan entre los días laborables antes y después del cambio introducido y entre los fines de semana. El paso por las paradas urbanas durante las pasadas fiestas permitió comprobar sin embargo la presencia de numerosos usuarios en algunas de ellas en los días de mayor actividad comercial.

Consellería y Concello deben reunirse en los próximos días para evaluar los datos que obtiene la administración autonómica sobre los autobuses comarcales a través del Sistema de Ayuda a la Explotación que fue incorporado a los vehículos. Pero técnicos de ambas partes trabajan ya con esas cifras con vistas a que los responsables políticos acuerden la fecha en la que podrá ampliarse el número de líneas que entren al casco urbano.

Los próximos recorridos que se sumarán a este plan serán los procedentes de Arteixo y A Laracha, a los que se añadirán posteriormente otros hasta alcanzar las 42 líneas que integran el proyecto diseñado por Infraestruturas. Las once rutas que por ahora llegan al centro no han generado problemas de tráfico, pero será necesario comprobar si esa situación se mantiene una vez que todos los autobuses previstos recorran el casco urbano.

El temor a una congestión circulatoria fue precisamente lo que llevó al Concello a solicitar que el plan de la Xunta se aplicara por fases y que incluyera medidas correctoras para evitar atascos, ya que entre la plaza de Ourense y Entrejardines pasan nueve líneas de la Compañía de Tranvías. Una de las iniciativas adoptadas es que la coordinación del paso de los buses por esta zona desde la sala de control de tráfico de la Policía Local.