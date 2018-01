Árboles de ida y vuelta

El proyecto de construir un carril bici metropolitano que una la ciudad con los concellos de la comarca se llevará por delante algunos árboles. En el tramo que conecta el puente de A Pasaxe con la Marina, y que pasa pegado al puerto, se perderán, en el peor de los casos, 25 árboles, según explica el Gobierno local en respuesta a las preguntas escritas realizadas tanto por el BNG como por el PP. En ambas contestaciones comenta que, en el proyecto, se recoge que en la avenida Primo de Rivera, se trasplantarán seis árboles y que se perderán esos 25 porque "no son recuperables", por los daños que sufren o por la edad que tienen, aunque no será hasta que se realice el "replanteo in situ de la obra" cuando se decida su futuro. Para compensar esta eventual pérdida, el Concello prevé "plantar, por lo menos", los mismos ejemplares que se ve obligado a talar en este tramo.

En el proyecto, según explica el Gobierno local, no aparece esta reposición de especies, ya que tendrá que ser Medio Ambiente el que se haga cargo de esta tarea. "La plantación formará una barrera vegetal entre el carril bici y el espacio reservado a los peatones", recoge el Gobierno local en su respuesta al BNG y adelanta que ha iniciado ya "conversaciones" con la Autoridad Portuaria para aumentar "el número de árboles en la zona".

Esta posible tala ha provocado la protesta de la asociación ecologista Arco Iris, que ha colocado tres carteles en la valla del puerto posicionándose en contra de la eliminación de los ejemplares existentes.

No serán estos árboles las primeras víctimas de la construcción del carril bici en la ciudad. El Gobierno local informa al PP de que, para la construcción del tramo en la avenida Pablo Picasso, será necesaria la tala de cinco árboles, de los cuales, ya solo tres quedan en pie. Un chopo de grandes dimensiones y un abedul ya se han eliminado, así como los tres ejemplares que estaban en la acera contigua a la plaza de Casares Quiroga. La pérdida de estos árboles será repuesta con la plantación de diez nuevos ejemplares en la zona.

Para el tramo del puerto se tuvieron en cuenta otras posibilidades, aunque todas fueron rechazadas, desde la eliminación de un carril de circulación, una solución que no consideraron viable tras la entrada en funcionamiento de la penetración del bus metropolitano en el centro, hasta eliminar la mediana, aunque eso supondría que se redujese la masa vegetal y que el tráfico hiciese más ruido.