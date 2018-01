Las obras sin acabar de Fenosa retrasan la concesión de licencias en el parque ofimático

Fenosa mantiene en vilo a los cooperativistas del ofimático que ya han presentado al Concello la solicitud de licencia de primera ocupación de sus viviendas (A Carnocha, Parque Ofimático) o están a punto de hacerlo (Cofuncovi), pero que no la pueden recibir aún porque la compañía no ha finalizado sus trabajos en la zona y por tanto no ha conectado la electricidad.

Las cooperativas, que cada mes tienen que asumir, entre otros, el pago del crédito inmobiliario, del seguro de los edificios y de los intereses sin poder ocupar aún sus pisos, necesitan la conexión a la línea eléctrica para cumplir algunos de los requisitos que les demanda el Ayuntamiento para contar con la certificación de fin de obra del Colegio de Arquitectos y otorgar la licencia de primera ocupación, como las pruebas de carga, de calderas, calefacción o ascensores, según explica el portavoz de A Carnocha, Luciano Ron. "Es como la pescadilla que se muerde la cola. Si no termina Fenosa, no terminan tampoco las obras finales de urbanización del Concello", compara.

Para ejecutar la conexión eléctrica desde la arqueta de la avenida de Monelos con la subestación de Eirís, Fenosa realiza el retranqueo del tendido eléctrico de media tensión para soterrar la línea. Además tendrá que retirar las torres de media tensión del ámbito. Estos trabajos condicionan no solo los trámites de los cooperativistas que ya han remitido al Concello la documentación para obtener la licencia de primera ocupación, sino también las últimas intervenciones del Ayuntamiento con las que poner fin a la urbanización del polígono residencial. Fuentes de Fenosa aseguran que las obras que le competen en el ofimático "van a buen ritmo" y, sin dar plazos concretos, prevén que acabarán en "unas semanas".

El concejal de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, tampoco ha puesto fecha al fin de los trabajos de urbanización que el Concello inició en julio pasado y que preveía rematar antes de que concluyese 2017, aunque en el pleno del pasado lunes comentó que estaban "a punto" de terminar. Fuentes municipales aclaran que las actuaciones previas al inicio de la concesión de licencia para ocupar los pisos están "muy avanzadas", aunque apuntan que, debido a los retrasos en la obra de Fenosa, aún no han finalizado las demoliciones y los movimientos de tierra pendientes en la zona del colegio Maristas ni la pavimentación junto a Matogrande y frente al edificio de sindicatos. Las mismas fuentes apuntan que Fenosa tendría que haber comenzado a obrar en agosto y lo hizo hasta diciembre.

Los cooperativistas lamentan la falta de información y de claridad por parte de los responsables de los trabajos, tanto Fenosa como el Ayuntamiento. "No saber la fecha influye en los gastos que ya tenemos y nos crea más incertidumbre. Yo creo que en el mejor de los casos las licencias las tendremos en febrero y la certificación de la Xunta en marzo", calcula el portavoz de Cofuncovi, José Ramón Mosquera. "Pagamos la tasa por la licencia y entregamos los planos de nuestros pisos. Sabemos que falta poca obra, pero cada día que pasa hay intereses que pagar", comenta Ron.

El grupo municipal del PP se reunió el martes con los representantes de A Carnocha para trasladarles que en el pleno del día anterior fue aprobada una moción popular con el apoyo del PSOE, el rechazo de Marea y la abstención del BNG que instaba al Gobierno local a finalizar "con seguridad jurídica las obras de urbanización que el Concello tiene paralizadas". El edil Martín Fernández Prado califica de "insostenible" la situación de los propietarios que aún no tienen licencia para entrar en sus viviendas por el retraso de las obras, pero ni en el pleno ni en la nota informativa que recoge la reunión con A Carnocha aludió a los trabajos de Fenosa.