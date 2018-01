"No pretendo llegar a ser un compositor, solo he tenido momentos de inspiración"

Dos discos, varios premios y una pasión desmesurada por la investigación de los instrumentos de metal. Eso es lo que define a Pacho Flores, el músico venezolano que estará este sábado en la ciudad junto a la Real Filharmonía de Galicia. El intérprete, conocido como "el hombre de las trompetas" por la extensa colección que posee, llevará al Palacio de la Ópera desde las 20.00 horas un repertorio de bachatas y temas propios, representados con el estreno de su nueva pieza Cantos y revueltas.

- V iene de dar clase a jóvenes intérpretes en Santiago, ¿qué huella trata de dejar en ellos?

-Que sueñen muchísimo, porque el sueño es la antesala a la realidad. Con esfuerzo y dedicación, todo es posible de alcanzar.

- ¿Qué es lo más importante que debe aprender un músico a esas edades?

-Primero, a respetar la música. Segundo, a aprender a valorar su propia profesión y tener una gran disciplina.

- Dice que los músicos del metal maduran más tarde, ¿el recorrido del aprendizaje también es más complejo?

-Sí, el recorrido es más complejo por la dificultad de entender la correcta emisión del sonido. Es un trabajo muy mental.

- Su aprendizaje empezó con su padre, trompetista como usted. ¿Cómo fue su influencia?

-Mi padre me dejó un gran legado. Aprendí de él muchísimo de la música popular, no sólo de mi país, sino de América Latina. Hay una gran riqueza allí, y estoy orgulloso de ser un aviso promotor de ello.

- Desde entonces hasta hoy ha actuado como solista con orquestas de todo el mundo. ¿Cómo ve a las agrupaciones gallegas como la Filharmonía?

-Esta orquesta es una verdadera maravilla, me siento exactamente igual que si estuviera con una orquesta en Praga, Berlín, Tokio o Nueva York. Nivel super top y una gran calidad.

- Con ella va a interpretar cinco piezas, entre ellas una suya, Cantos y revueltas, un estreno mundial.

-Sí. Para mí es una gran satisfacción disponer de esta gran orquesta y de un célebre maestro como Hernández Silva. También está el gran solista del cuatro Venezolano como lo es Loe Rondon, que con su participación eleva mucho más mi música.

- Está basada en tonadas populares, ¿qué tiene la música popular que tanto le llama?

-Las tonadas o cantos de trabajo se utilizaban para el ordeño. El campesino le cantaba a las vacas melodías dulces y tranquilas para que vinieran al corral de ordeño. Las revueltas son una variante del Joropo Venezolano que proviene del fandanguillo español.

- Es un tipo de música que también está presente en su último disco. ¿Qué viaje quería plasmar con Entropía ?

-Pues hemos representado en Entropía una gran cantidad de clásicos latinoamericanos de siempre, como Carlos Gardel, Ernesto Lecuona, Astor Piazzolla, Tom Jobim, y hasta propias composiciones. Se trata de un viaje por América, con gran variedad de ritmos, colores y texturas.

- Representa también su debut como compositor, ¿cómo lo ha vivido?

-Me lo he pasado genial, ha sido un placer trabajar con Pingüino González en la guitarra.

- ¿Es un primer paso para un disco completo de temas propios?

-No necesariamente. No pretendo jamás llegar a ser un compositor de oficio, solo he tenido momentos de inspiración que he querido aprovechar para poderlos llevar a las salas de concierto

- Le hablaba antes de la música popular, ¿cómo está la venezolana a nivel internacional? Usted dijo que quería ponerla a la misma altura que otras como la bossa nova.

-Pues cada vez está mejor gracias a que los cultores de nuestra música han hecho un trabajo desde la base que son los niños, ellos aman nuestra música y la consumen. Luego, una serie de solistas, directores y productores han apostado más por ella para llevarla a escenarios internacionales, teniendo gran aceptación.

- Le pregunto por la música, pero, y su país, ¿cómo lo ve?

-Espero que en mi país se vuelvan a ver la cara como hermanos y dejar sus diferencias. Debemos trabajar unidos y no criticarnos, debemos construir, cooperar, y amarnos los unos a los otros.

- También continúa investigando las posibilidades de su instrumento, ¿no se exploran todas las posibilidades del metal, en su caso, de la trompeta?

-Por supuesto que se exploran, me dedico a ello. Con Stomvi hago un trabajo maravilloso. Gracias a Vicente Honorato, tenemos instrumentos que se han elevado y evolucionado para poder romper barreras que antes eran imposibles de hacer.

- ¿Cuántas tiene ahora?

-[Se ríe] Perdí la cuenta, gracias a Dios. Tengo esa posibilidad gracias a Stomvi. Me proporcionan el material más refinado y desarrollado.

- Y seguro que se añadirá alguna más de cara al que será su siguiente disco, ¿ya tiene idea de cómo quiere que sea?

-Eso me lo reservo, ¡para dejarlo de sorpresa!