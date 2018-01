"A peonalización non ten por que ter resultados negativos"

El alcalde, Xulio Ferreiro, adelantó el pasado domingo que el Concello está haciendo gestiones con los aparcamientos cercanos a la Ciudad Vieja para que los residentes tengan una alternativa más económica para dejar sus vehículos cuando, finalmente, se peatonalice el barrio, una obra prevista para este primer semestre del año. El presidente de la asociación vecinal, Pedro Roque, explica que todavía quedan muchos flecos por cerrar pero que no hay razones por las que pensar que eliminar la circulación de los coches no va a generar un efecto positivo en el casco histórico. Su homólogo en la asociación de comerciantes, Adolfo López, sin embargo, se muestra muy escéptico porque considera que el Gobierno local ha dejado a un lado a su sector en el proceso

- O Concello mantén que a peonalización da Cidade Vella se fará neste primeiro semestre do ano, cren que axudará a dinamizar o barrio?

-É un tema que está pendente desde hai moitos anos. Desde a asociación queremos apoiar ao Goberno local pola valente decisión de desenvolver este proxecto. Hai varias patas que hai que manter para que todo isto se sosteña. O primeiro problema ao que se enfrontan os veciños cando se fala da peonalización é que non saben onde van meter os coches. Agora xa é público, porque o dixo o alcalde, Xulio Ferreiro, que se está a traballar cos aparcadoiros cercanos para termos prazas de aparcamento un pouco máis asequibles que o público xeral. Parece que estas negociacións están bastante avanzadas e, depois, cómpre esperar a que o Concello presente o proxecto de dinamización do barrio que se está a elaborar.

- Están participando os veciños nestas conversas coas concesionarias dos aparcamentos ou están á marxe das negociacións do Concello?

-Si, estamos participando e xa tivemos reunións cos tres aparcamentos máis cercanos, O Parrote, Maestranza e Marina Coruña e todo o mundo está a facer un esforzo importante, aínda que o máis importante farémolo os veciños cando teñamos que pagar anualmente por aparcar. As memorias previas do Plan Especial de Protección e Reforma Interior da Cidade Vella e Pescadería (PEPRI) de 2013 falaban de que o aparcamento do Parrote sería a solución aos problemas de aparcamento dos veciños, pero este parágrafo quedou esquecido no tempo e nos papeis e non se falaba de que xeito ía ser a solución. Agora hai que retomar o tema, que foi esquecido pola clase política durante moitos anos. Desde a asociación veciñal forzamos a que se desenvolvesen estas conversas coas concesionarias dos aparcamentos e, agora, parece que todos están dispostos a solucionar o problema do aparcamento.

- Esta negociación inclúe algún tipo de subvención municipal, como a que hai co billete de bus urbano, ou o Concello está só como mediador entre as concesionarias e os usuarios?

-Non, non contemplamos que o Concello pague unha parte porque, se o fixese na Cidade Vella, tería que facelo en toda a cidade. Entendemos que a peonalización da Cidada Vella implica moitas cousas e, para sacar os coches, hai que metelos nalgún sitio e na superficie non hai espazo suficiente. Hai máis de mil tarxetas de residentes adxudicadas e non é posible poñer todos os coches en superficie e cómpre deixar tamén espazo para os vehículos que acceden todos os días ao barrio, que van aos colexios ou ao hospital Abente y Lago, por exemplo.

- Consideran que este proxecto de peonalizar o barrio pódelle dar un pulo e revitalizalo ou que será unha medida máis que non cambiará a mellor?

-Hai un estudo en marcha de dinamización comercial. A ver que resultados dá. É un primeiro paso e, cando se eliminen os vehículos, din que van aparecer novos espazos diferentes aos que vemos todos os días e isto é importante, pero ten que ir acompañado de políticas de mobilidade e de accesibilidade. Entendemos que iso forma parte do plan que ten que presentar o Concello.

- Están contentos logo de estar neste proceso?

-Foino en todas as cidades a medio prazo, entendemos que vai ser así tamén aquí. Non hai razóns para ser pesimista, pero é un proceso que se fai unha vez na vida e todos os implicados estamos interesados en que saia ben.