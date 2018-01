"Si quieren que esto sea zona residencial, que nos lo digan"

- El Ayuntamiento calcula que, antes de que se acabe junio, la Ciudad Vieja será peatonalizada, es una de las reivindicaciones históricas de los comerciantes, ¿creen que surtirá el efecto que esperaban?

-Nosotros no tenemos ninguna información sobre eso. Desde la Concejalía de Mobilidade Sostible no se nos ha convocado para nada. Nos parece sorprendente y hay una serie de cuestiones que, según nos cuenta la asociación de vecinos, con la que tenemos buena relación, aunque discrepemos en muchos temas, que creemos que van a tener un final complicado.

- ¿Por qué?

-Porque hay una diferencia fundamental entre lo que hay ahora y cómo estaba el barrio con el bipartito, cuando ya había un acuerdo para ejecutar la peatonalización. Y es que, por la Marina no circulan vehículos ahora. Eso condiciona el tráfico y el aparcamiento. Para nosotros, la fórmula razonable, no solo para los vecinos sino también para la carga y descarga, que actualmente no sabemos cómo la están tratando, es poner zona ORA por fuera del barrio para que se pudiese estacionar, en lugar de hacer un coto cerrado para residentes. Nos parece sorprendente que hayan dado tarjeta de residente a personas que viven fuera del perímetro del casco histórico, como a los que residen en las casas militares. Estamos a la espera de que, en algún momento, nos inviten a una reunión. Si solo se peatonaliza viendo las necesidades de los vecinos, vale, pero nosotros no compartimos esa idea, porque los comerciantes tenemos bastante que decir sobre este tema.

- Pero, ¿siguen estando a favor de la peatonalización o han cambiado de opinión?

-Actualmente, las circunstancias no son las mismas. Se está notando mucho la modificación de la circulación porque hay gente que no sabe ni llegar y, la que sabe hacerlo no viene porque no tiene dónde dejar el coche. Nosotros intentamos paliar esta carencia con los tiques de aparcamiento, pero no podemos financiarlo todo, porque es sangrante.

- El Concello asegura que está negociando unas tarifas 'ventajosas' para los residentes...

-Bueno, habrá que saber cuántos vecinos se adhieren a estas ofertas, porque nosotros hemos tratado con los aparcamientos en otras ocasiones y sabemos cuáles son los precios que manejan. Una tarifa especial puede ser que te rebajen dos euros, pero no marca ninguna diferencia para los usuarios. Además, actualmente, solo se está hablando de los residentes, pero los comerciantes tenemos mucho que decir, a no ser que alguien decida que esto es solo una zona residencial y que la actividad comercial ya no tiene sentido. Entonces, sí, nos tendrán que avisar para que cerremos los negocios y nos marchemos. Y estamos viviendo esto en una situación económica muy difícil y no solo por la crisis, sino también porque aquí no llega nadie. Estas Navidades fueron muy malas.

- ¿Confían en que pueda reactivar la actividad comercial?

-Depende, a ver si nos dicen qué medidas tenemos que tomar después de que presenten el estudio de dinamización, porque si es lo mismo que se hizo en Os Mallos, hacer grafitis en medianeras y poner unos mimos en el escaparate, creo que no nos va a ayudar. Además, llevamos varios años con las tarjetas de residente y nadie las controla, si te vas del barrio puedes seguir usándola, además, ¿qué alternativa va a haber a esos acuerdos con los aparcamientos? ¿cuántas plazas de residente habrá? y ¿cuáles serán las medidas de control que pondrán? Porque si son las mismas que las actuales, no valen para nada.