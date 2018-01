"No queremos hacer un 'hit', sino discos que formen parte de la vida de la gente"

Mezcla de estilos, un puñado de historias y mucho trabajo. Ese es el cóctel que Midnight Sounds ofrecerá este viernes en el Garufa, donde estará desde las 23.00 horas. Durante su actuación, el grupo repasará los temas de su primer álbum, Chapter I, al que sumarán algunos adelantos de su segundo trabajo discográfico.

- Apenas un año desde su primer trabajo, y ya están presentando los temas del siguiente.

-Sí. La gente nos demandaba volver a tocar en A Coruña, y vamos a aprovechar para mezclar temas del primer disco y cosas nuevas del segundo, en el que ya estamos trabajando. A día de hoy es relativamente fácil hacer que un disco suene bien. En directo, lo que se va a ver es nuestra capacidad como instrumentistas.

- ¿También es más fácil que un disco se olvide?

-Claro, pero a mí no me gusta hacer una canción que escuches cinco veces y ya te esté aburriendo. Quiero que te guste cuanto más la escuches, que no sea un hit del momento, sino un disco que forme parte de la vida de la gente. Intentamos hacer algo de lo que nos sintamos orgullosos y que cuente una historia.

- ¿Por eso su heterogeneidad de estilos? Mezclan jazz, funk y rock en un solo tema.

-Parece difícil de conjugar, y nos dicen que sorprende, pero se trata de intentar enlazarlo bien para poder llegar a transmitir lo que realmente quieres. Por ejemplo, uno de nuestros temas, Legend, es la historia de un náufrago. En esa historia hay momentos de soledad, de miedo y de alegría cuando llegas a ver la tierra. Con eso puedes llegar a muchos estilos distintos.

- Esa diversidad de sonidos, ¿les desliga del nicho del rock progresivo, o se siguen sintiendo dentro de la etiqueta?

-Es uno de los grandes debates que tuvimos con nosotros mismos. Cuando nos preguntaron qué música hacíamos, hubo quien dijo que hacíamos jazz, metal, rock? Es un poco complicado definirnos, pero lo que más nos encaja es el rock progresivo. Lo malo es que es música para músicos, de "mira lo bien que toco y hasta dónde puedo llegar". Por eso quisimos alejarnos un poco de ella.

- ¿Se alejarán mucho en el siguiente trabajo?

-El segundo disco va a ser continuista del primero. Yo creo que podrías escuchar el segundo disco antes que el primero, y seguramente te parecería que podían ser intercambiables. Lo que sí es que no nos ponemos plazos, eso para nosotros es muy importante. Cuando tienes una compañía detrás es un negocio. Nosotros no estamos en ese punto, somos músicos.

- ¿Es una opción que descartan, entonces, para Midnight Sounds?

-No, para nada. Ojalá una compañía apostara por nosotros. Sí sería venderme que nosotros mismos dijéramos que vamos a sacar un disco peor por un cero más en el banco. Tú no estás en la música por eso.

- Se dice que el segundo trabajo es un punto de inflexión, ¿lo están viviendo así?

-No sé si va a ser un punto de inflexión, pero para mí sería una decepción que no tuviésemos un segundo disco que esté a la altura.

- Su trabajo será una novedad para el rock progresivo, un género en el que no surgen muchas, ¿cómo ve su situación?

-El panorama progresivo en Galicia está igual que en el resto de España, y eso, comparado con otros países, es malo. En España hay grupos progresivos, pero, para que un estilo salga, tiene que haber una demanda, y la demanda es algo que muchas veces se tiene que fomentar. Pero no es fácil, porque España no es un país musicalmente abierto.

- ¿Falta un circuito consolidado?

-Falta un circuito en el que bandas que 'aspiran a' puedan moverse y tener mucho más público. Te vas para fuera, y lo tienes. Pero, en España, el sector de la música es el que es.