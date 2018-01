Vecinos de Santa Lucía y PSOE reclaman la reapertura del centro cívico, cerrado en 2016

Los vecinos de Santa Lucía y el portavoz del PSOE, José Manuel García, se reunieron ayer para reivindicar la reapertura del centro cívico de la zona, cerrado desde 2016. Una caída de cascotes durante un campamento navideño para navideños obligó al cierre del inmueble, que está pendiente de una obra menor desde entonces. El PSOE incorporó una partida de 1000.000 euros a los presupuestos en la modificación contable de julio para esta rehabilitación, que todavía no se ha llevado a cabo.

El Concello informa de que las obras, con un presupuesto de 86.253 euros, ya salieron a licitación, pero todavía no han sido adjudicadas. "Ya no sabemos qué más hacer", manifestó el socialista José Manuel García en su cita con los vecinos de Santa Lucía, a la que no faltó el presidente de la Asociación A Barcarola, Juan Iglesias.

Desde el incidente que provocó el cierre del centro cívico, los usuarios han tenido que trasladar su actividad al de San Diego o a la sede de la UGT, en A Palloza.