Defensa cede al Concello la titularidad de 17 fincas en A Maestranza para su uso público

El traspaso de estos suelos, entre ellos Comandancia de Obras, estaba pendiente desde 1984

El Ministerio de Defensa y el Gobierno local han formalizado ya la cesión de 17 parcelas en la zona de A Maestranza para que estas fincas pasen a ser patrimonio municipal, en lugar de pertenecer al Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de Defensa (Invied). El concejal de Rexeneración Urbana e Dereito á Vivenda, Xiao Varela, explicó ayer que esta cesión garantiza que estos terrenos no pasarán a manos privadas sino que se pondrán al servicio de los vecinos con usos públicos.

En este lote de parcelas hay 90.000 metros cuadrados de suelo, entre ellos, los terrenos en los que se asienta el hospital Abente y Lago, los viales y jardines del Rectorado, la Fundación Luis Seoane y la antigua Comandancia de Obras. No se incluyen, sin embargo, los tres solares de A Maestranza que Defensa sacó a subasta por un precio de 24,8 millones de euros y que no encontraron comprador al finalizar el proceso de puja. Estos terrenos, ubicados en las inmediaciones de la Hípica, sirvieron durante años como aparcamiento a los conductores de la ciudad. En junio del año pasado, el Congreso de los Diputados, a través de una proposición no de ley presentada por En Marea, apoyó que se paralizase la subasta y que Defensa y Concello negociasen la devolución de los terrenos a la ciudad.

Varela incidió ayer en que, con este acuerdo, se regulariza la situación de los terrenos, que estaban pendientes de la cesión definitiva desde el año 1984 y en que permite "aumentar el patrimonio de suelo municipal y blindar el terreno para su uso público". Con este documento, las parcelas cambian también su consideración, de modo que dejan de ser bien patrimonial y pasan a ser bien de dominio público. Varela indicó ayer que este objetivo es el mismo que el Gobierno local persigue para los terrenos en los que se asientan las instalaciones deportivas de La Solana. "Que sean de dominio público para evitar su venta y blindar un uso para la ciudadanía. Ahora tanto los terrenos de la Comandancia como el resto de fincas afectadas por la cesión pasan a tener titularidad y gestión cien por cien públicas", explicó el edil de Rexeneración Urbana e Dereito á Vivenda. Con este acuerdo se adaptan también estos terrenos al plan general vigente, ya que el texto puntualiza que estas fincas cedidas están "destinadas a viales, espacios libres, zonas verdes y dotaciones públicas, de acuerdo con las determinaciones del plan urbanístico".

El delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, alertó ayer de que, si no se desalojan las naves de Metrosidero, ocupadas por el centro social okupado A Insumisa, peligra la inversión de un millón de euros que Fomento ha comprometido para rehabilitar estas instalaciones.

"La responsabilidad de cada una de las administraciones es la que es. El Ayuntamiento en este caso, administración local, tiene esa disposición de las instalaciones y es quien las tiene que poner a disposición para realizar las obras. Si no hay esa disposición y, evidentemente, no se pueden realizar las obras, claro que corre peligro esa inversión", advirtió ayer.

El Juzgado de Instrucción número 2 de A Coruña descartó el pasado mes de mayo, en un auto, la existencia de delito en la okupación de las instalaciones, ya que ni el titular en ese momento, el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de Defensa, ni el cesionario de los derechos sobre el inmueble, el Concello, habían promovido el desalojo de las naves. El auto explicaba que no se podía concluir que hubiese "una voluntad contraria a tolerar la ocupación ni por parte del titular ni del cesionario" ya que ninguno de ellos había realizado un "requerimiento expreso para que abandonaran el lugar".

El Gobierno local apuesta por dialogar con los okupas para que la salida de las antiguas dependencias de Comandancia de Obras sea ordenada y que, tras la rehabilitación de una parte de los inmuebles, puedan seguir realizando actividades, aunque en un marco mucho más amplio, ya que el Concello plantea dedicar este espacio recuperado a iniciativas para los jóvenes.

La portavoz del BNG, Avia Veira, respaldó ayer al Gobierno local en su decisión de dialogar con los okupas y declaró que no veía mal que este movimiento se instalase en un lugar vacío para darle vida y servicio a los vecinos.