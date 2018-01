Una 'youtuber' contra los cánones

Youtuber, bloguera e influencer, pero también mecánica y mujer rural. Así es Chola, el personaje que subirá al escenario del teatro Rosalía esta tarde (20.30 horas) de la mano de la compañía ArtesaCía, dispuesta a parodiar el movimiento de las it girls que copa las redes sociales. Acompañada de un sidecar y de sus inseparables rulos en la cabeza, la chica in explicará los diez pasos para convertirse en una mujer tendencia, desmontando, al mismo tiempo, la imagen irreal que se vende y se construye hoy a través de Internet.

La comunicadora, interpretada por Laura Villaverde, realizará su tutorial en directo. En él compartirá con los asistentes todo lo necesario para ser una " it girl rectificada", alguien "que no viene de serie", según explica su creadora, y que se mueve en "la mezcla de lo rural y lo auténtico". "Chola es muy femenina, pero quisimos que no siguiera lo que ahora se considera una mujer perfecta. A ella le dan igual los cánones", cuenta Villaverde, que encontró en el movimiento bloguero la mina para criticar "cómo se representa a la mujer en las redes sociales". "La vida de una mujer convencional no es así. En el show se explica que no es oro todo lo que reluce, y que hay otro tipo de mujer que no es menos glamurosa o interesante", añade.

La protagonista de Chola, a it girl reflexiona en su primer espectáculo en vivo como youtuber sobre "lo que ocurre si te fías de todo lo que parece perfecto en las redes". El feminismo, lo que supone para ella ser mujer, y su profesión serán otros de los temas que toque en el escenario, en el que contará también con el apoyo de sus amigos, protagonistas de la parte audiovisual del show. "Debajo de toda esa carcajada, hay una parte muy triste e injusta. Como mecánica, explica, por ejemplo, que muy pocos hombres confían en sus capacidades por ser mujer", comenta Villaverde, que asegura que la imagen de lo femenino que se construye online "mete mucha presión" y "contribuye" a la idea "de que tenemos que estar pendientes de cuidarnos".

Suavizando la parte más reivindicativa de la pieza, estará el humor de su protagonista. Chola buscará en la obra la retranca, tal y como lo lleva haciendo, desde hace un año y medio, en su canal de YouTube, en el que comparte trucos de belleza "ecológicos". Consejos como "para un pelo mojado, no hay como aire de caballo" o "cuando la ortiga se humedece la caspa desaparece" son tips habituales en el mundo virtual que la compañía ha creado para potenciar su personaje, que tiene cuenta en Tumblr, Facebook y hasta tienda online. "Empezamos con pequeños clips de vídeo que lanzábamos cada domingo. La gente estaba muy pendiente, así que creamos las redes sociales, y una tienda, porque las blogueras suelen vender sus líneas de ropa o maquillaje", explica Villaverde, que ha logrado en su canal más de 13.000 reproducciones, agotando además la primera tirada de bolsos y camisetas creadas para su venta online.

La promoción conseguida a través de estos cauces ha ayudado a que el estreno de Chola, a it girl fuera un éxito. Cuenta la actriz que las entradas se agotaron en su primer show en Tui, y que espera poder repetir la hazaña en el Rosalía. La de la ciudad será la segunda representación del show, "el más normal de la compañía", según Villaverde, que cruza el teatro más tradicional con los recursos de las tecnologías junto a "la otra mitad" de Artesacía, Roi Fernández. "Roi viene del cine, y yo de lo escénico. Cuando juntamos las dos realidades surgió esta compañía", dice la intérprete, que ha usado cine en directo, gafas de realidad virtual y vídeo mapping en otros de sus espectáculos. Un largometraje será el siguiente proyecto de la pareja, que comenzará la grabación dentro de tres meses con la productora Sr. Pause.