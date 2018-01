"La Torre tiene ya el reconocimiento patrimonial, debemos sumarle el natural"

Al igual que con las islas de San Pedro, el Ayuntamiento promueve que el entorno de la Torre de Hércules sea declarado Espacio Natural de Interés Local (ENIL), un reconocimiento que aumentaría la protección ambiental en la zona. Organizaciones ecologistas como el grupo naturalista Hábitat respaldan la iniciativa municipal. La playa de As Lapas, la península del faro romano, punta Herminia, el parque escultórico de los Menhires y la cala de Adormideras conforman un entorno de gran valor ecológico en el que se encuentran más de 600 especies animales y vegetales

Además de ser el icono patrimonial y turístico de la ciudad, la Torre de Hércules esconde un inmenso valor ecológico compuesto por más de 632 especies de fauna y flora, algunas en riesgo de extinción o situación de vulnerabilidad. De todas ellas, 545 son autóctonas y no se localizan en ningún otro espacio natural del municipio, lo que convierte al entorno de la Torre en una zona de inmenso valor ecológico.

Por ello, al igual que hizo con las islas de San Pedro, cuya protección provisional fue aprobada el pasado mes de noviembre, el Ayuntamiento promueve la declaración de la zona como Espacio Natural de Interés Local (ENIL), lo que obligaría a redactar un plan de conservación medioambiental que haga frente a las amenazas existentes: la pesca abusiva, las especies invasoras, las siegas, la contaminación de aguas y la acción humana.

El grupo naturalista Hábitat aplaude la propuesta del Gobierno local para proteger una zona que se extiende desde la playa de As Lapas a la cala de Adormideras, pero subraya, en palabras de uno de los vocales de su junta directiva, Andrés Rodríguez, la necesidad de compatibilizar la protección ambiental con el derecho de la ciudadanía a disfrutar de este espectacular enclave.

- Si el entorno de la Torre es finalmente declarado ENIL será necesario redactar un plan de conservación. ¿Qué aspectos deberán incluirse en el documento?

-El plan de conservación debe recoger los valores ambientales que comprende el entorno de la Torre de Hércules y punta Herminia, su puesta en valor así como las amenazas que existen. El documento tendrá que incluir qué acciones e iniciativas se podrán llevar a cabo en ese entorno y cómo se van a regular una vez se consolide la protección. Por tanto, tendrá que compaginar labores investigación, de divulgación ambiental y de conservación del patrimonio natural. Todo ello conjugando con que hablamos de un espacio público, por lo que tendrá que lograr ese encaje de bolillos como espacio público pero abierto a la ciudadanía.

-¿Es posible compaginar ese uso público con la protección ambiental?

-Tenemos que conseguir hacerlo posible. El patrimonio debe poder ser aprovechable para toda la sociedad. La palabra clave es compatibilizar. Habrá espacios que a lo mejor requieren una serie de restricciones más fuertes que otros en función de que se encuentre en cada uno. Por ello es importante realizar una sectorización, conocer que se puede hacer en cada zona, porque en el entorno de la Torre contemplamos un amplio abanico de entornos, desde cantiles de roca hasta zonas de arena.

- ¿Y plasmar este conocimiento en planes individualizados?

-No sé si cada entorno necesita un estudio específico, pero sí que hay que saber lo que hay en cada zona para después plasmar sobre el papel una regulación sobre los usos. En cualquier caso el proceso no debe terminar con la consolidación del ENIL de la Torre. Una vez elaborado y aprobado el plan de conservación se tiene que llevar a la práctica y tendrá que haber un seguimiento para supervisar que ese plan de conservación se cumple. Si no sólo tendríamos unas palabras muy bonitas en un papel, pero que no se llevan a la práctica.

- ¿Esto es algo que suele ocurrir demasiado a menudo?

-El Ayuntamiento ha tomado muchas medidas muy positivas en los alrededores de la Torre de Hércules, como los parches de hábitat sin segar, que tienen un gran beneficio medioambiental para el entorno. No es que esa zona con vegetación alta sea asalvajada, es que esos parches son muy beneficios para muchas especies. Desde Hábitat rompemos una lanza por la pretensión del Ayuntamiento de declarar el entorno de la Torre como ENIL como ya hizo con las islas de San Pedro. La Torre cuenta ya con reconocimiento patrimonial, ¡pues sumémosle también el natural!

-¿Entre las medidas de conservación podría incluirse la prohibición de acceso a determinadas zonas del entorno de la Torre?

-Hay zonas en las que es bueno que se regularice, que se llegue a prohibir totalmente se puede llegar a contemplar porque hay ciertas especies que para que se consoliden tienen una serie de necesidades de conservación muy específicas. Algunas de estas actuaciones pueden requerir de acotamientos. Al igual que para que la gente pueda disfrutar libremente con el perro, se pueden diseñar unas zonas acotadas que eviten el impacto directo con especies silvestres. Pero todo siempre desde el prisma de la compatibilización de usos, porque tenemos que ir todos de la mano: sociedad y biodiversidad. Esto va en beneficio de todos.

-¿Cuáles son las amenazas para la biodiversidad en la zona?

-En el entorno de la Torre yo centraría el foco de atención en la problemática de las especies exóticas invasoras. Nosotros ya hemos estado trabajando allí para erradicar por ejemplo la uña de gato, que es muy bonita, pero donde hay carpobrotus [su nombre científico] no crece nada más. Año a año ha ido ganando terreno al brezal y a los tojos, que todos pensamos que no tienen importancia, pero es un hábitat de interés comunitario reconocido por la Unión Europea fundamental para otras especies como mariposas y algunas aves. Si no se actúa, todo el entorno de la Torre será un sitio ecológicamente inerte porque el carpobrotus habrá ganado la partida. Además hay ya más de un pie de plumacho y todos los campos de la Torre están llenos de margaritas del cabo. Ese trabajo de conservación de las especies nativas es algo que no se puede dejar de lado.