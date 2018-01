75 años cuidando el folclore

Llevan 75 años divulgando el folclore gallego, y no dudan en afirmar que se ven en escena otros 75 más. El Grupo de Baile de la Asociación de Coros y Danzas Eidos celebra esta tarde su más de medio siglo de historia con un repaso por su recorrido como grupo, que subirán a las tablas del Teatro Colón en forma de gala folclórica. En el espectáculo participarán tanto los antiguos componentes como los miembros actuales, cerca de 50 artistas en total, que se unirán para compartir con el público una evolución llena de cambios estéticos y coreográficos a partir de las 20.00 horas.

El colectivo mostrará sus bailes a través de tres bloques, que dividirán las distintas etapas históricas de la agrupación. La gala comenzará con una danza y contradanza de Darbo, una de las primeras que realizó el grupo de pioneras que dio pie a la entidad en 1942, cuando Eidos bailaba como parte de la Sección Femenina. Fandangos y muiñeiras compondrán este primer bloque hasta la década de los 60, dando paso luego a las otras dos partes del show: de los 70 a los 90, y de los 2000 hasta la época actual. "Se trata de plasmar la forma de bailar y vestir que había en cada época", explica el presidente de la asociación, Javier Carro, responsable junto a la directora de los bailarines, Milagros Augusto, de la narración que acompañará todo el espectáculo.

La voz en off y los propios artistas en escena mostrarán a los asistentes "cómo ha evolucionado Eidos según los cambios sociales y políticos", que se apoyarán también en una proyección fotográfica. Las distintas transformaciones se podrán ver a medida que la gala avance, y los cadeos se cambien por maneos, foliadas y jotas, intercalados con piezas instrumentales. "Hasta los 80, era raro que un baile se acompañase de pandereta y voz. En el primer y el segundo bloque no se ven, pero en el tercero sí", comenta Carro, que asegura que también se podrán percibir cambios en el estilo y el vestuario.

Los movimientos más rápidos del inicio de la gala y los trajes de faldas más cortas remontarán al Grupo de Baile Eidos a sus primeros años como formación, un tiempo que su presidente define como complicado. "Los comienzos fueron difíciles, porque en aquella época no había recursos para hacer recogidas", explica Carro, en alusión al trabajo de investigación que realiza el colectivo para la conservación de las piezas populares. El "desprecio" que existía entonces hacia lo rural tampoco facilitó los primeros pasos de Eidos, que tuvo que esperar hasta los años 90 para empezar a crecer. "En esa década empezaron a surgir muchos grupos, como Xacarandaina o Aturuxo, que hicieron la investigación más fácil", comenta el presidente de la asociación, "orgulloso" de que el colectivo haya alcanzado por fin los 75.

Cuenta Carro que, en ese tiempo, la situación del folclore ha mejorado. No lo han hecho, sin embargo, las subvenciones, en caída desde la crisis. "Intentamos que el grupo siga adelante. Hoy es más complicado, porque las ayudas son más difíciles de conseguir", explica el presidente de Eidos, que suma a los obstáculos del colectivo la falta de "compromiso" de la juventud.

Cerca de 25 personas integran hoy el grupo, en el que bailan artistas desde los 18 hasta los 50 años. En la actualidad, Carro reconoce que existe un renovado interés de los jóvenes en la música y el baile popular, que está perudicado, no obstante, por la inconstancia. "Muchos vienen a aprender, pero no a seguir", lamenta el líder de la entidad, que espera, con todo, que "haya gente" suficiente "para seguir tirando del carro". Con 24 años en la formación, él tiene claro que será uno de ellos. "Podré dejar de bailar, pero no de pelear por el folclore. Hay que defender lo que nos identifica".