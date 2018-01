Cinco artistas sen fronteiras musicais

Din que se atoparon por casualidade, e que se sentiron tan cómodas tocando xuntas que continuaron. Xiana Lastra, Andrea Porto, Estela Rodríguez, Inés Mirás e Marcela Porto sóbense esta tarde ao escenario do Garufa Club como A Banda da Loba, o seu novo proxecto musical, baixo o que presentarán desde as 20.30 horas o seu primeiro traballo discográfico. As cinco artistas galegas unen temas propios e poesía allea en Bailando as rúas, un álbum no que toman prestadas as verbas de Celso Emilio Ferreiro, Rosalía Fernández Rial e Celia Parra para, a ritmo de rock, folk ou country, facerse un oco no panorama musical galego. "Non tocamos un único estilo, non nos poñemos barreiras á hora de compoñer", explica a voz do grupo, Xiana Lastra, que sinala a escaseza de grupos compostos, como o seu, solo por mulleres.

Asegura a cantante que A Banda da Loba se atopa "totalmente volcada" no proxecto. As artistas levan desde novembro tocando "practicamente todas as semanas" desde a súa estrea na sala Capitol. "Foi unha sorpresa, estaba cheo. Estamos moi contentas coa recepción", afirma Lastra, que conta entre as colaboradoras do seu traballo coa propia Guadi Galego. "Sentímonos identificadas con ela, porque cre na música como un estilo amplo", explica.

A cantante de Cedeira non estará no concerto de hoxe, pero si dous das poetas. Fernández Rial e Parra recitarán os poemas que inspiraron algúns dos temas de Bailando as rúas, o primeiro paso dun camiño para o que Lastra só se pon unha meta: "seguir gozando".