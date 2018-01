Las visitas de Pucho Boedo a Os Mariñeiros

Nací en la desaparecida calle de Vaselos, en la zona de Peruleiro, donde existía una fuente con el mismo nombre a la que acudía gente del barrio para su uso doméstico. Allí viví con mis padres, Francisco y Josefa, y mis hermanos Mari Carmen, Rosi, Viri, Maruja y Paco. Mi madre tenía un puesto en el mercado de la plaza de Lugo y mi padre siempre trabajó de marinero, por lo que cuando se construyeron las viviendas del grupo Os Mariñeiros le dieron una de ellas y nos trasladamos allí.

Mi pandilla estuvo formada por Jaime, Alberto el fontanero, Alfredo, Suso el matacabras, Gelín, Alfredo el maragato, los hermanos Barrientos y Jorge el alemán, con quienes jugaba en la calle y los alrededores del barrio, que entonces eran campos y tierras de cultivo. Cuando los domingos nos daban un real o una peseta, íbamos a cines como los España, Doré, Finisterre, Santa Margarita, Monelos o Hércules, en los que los chavales disfrutábamos con las películas de aventuras, que luego reproducíamos en nuestros juegos en la calle, tanto si fueran de romanos como de vaqueros.

En las batallas que organizábamos se utilizaban tiratacos de madera que llenábamos con flores y arcos y flechas hechos con varillas de paraguas viejos, aunque el fútbol fue el juego favorito de todos los niños. Pero el problema era conseguir un balón, por lo que el niño que la tenía se hacía famoso en el barrio, ya que siempre le llamaban para jugar.

También solíamos hacer excursiones a otros barrios sin que se enteraran nuestros padres, como a Eirís, Monelos y Palavea, que para nosotros estaban lejísimos, ya que mientras íbamos hasta allí y volvíamos se nos pasaba el día. A partir de los doce años empezamos a ir a todas las fiestas de los barrios, como las de Santa Margarita, Monelos, A Gaiteira, Labañou, A Silva y Meicende, todas ellas con un gran ambiente. Recuerdo que en la de Os Mariñeiros había mucha expectación cuando venía de visita Pucho Boedo, que era amigo de mi padre y se reunía con otros conocidos en el bar del Pelos para cantar con ellos.

Cuando cumplí los trece años dejé el colegio y me puse a trabajar para ayudar en casa, primero en la gestoría Roder como chaval de los recados, por lo que acompañaba a las oficinas de Emigración a las personas que iban a trabajar en el extranjero. Un año después entré en la fontanería Antelo, en la avenida de Finisterre, donde trabajé de aprendiz dos años y conocí todo lo necesario, aunque no llegué a ejercer esta profesión, ya que pasé a los talleres Maratón, donde trabajaba mi hermano Paco y que años después abrió su propio taller, al que llamó Peruleiro y en el que trabajé durante diez años. Después me fui a Talleres Blanco, en Boimorto, donde estuve tres años hasta que abrí mi propio negocio, llamado Francisco Añón, en la calle del mismo nombre, y en el que me jubilé.

Me casé con María Teresa, vecina de Vioño, a quien conocí en el local Guaraní durante una actuación del grupo Séptimo arte, del que formaba parte mi hermano. Ella trabajaba en Baola, una fábrica de punto de la avenida de Hércules, y tuvimos dos hijas, Lorena y Cintia, así como un nieto llamado Román.

A los doce años empecé a jugar en el equipo El Águila, de Labañou, que no estaba federado y con el que jugábamos en el antiguo campo de entrenamiento del Deportivo. A los quince años entré en el Meicende, en el que estuve hasta que hice la mili en Ceuta, donde también jugué en el equipo San Fernando, por lo que al igual que Carrancholas, que jugaba en el equipo Ferrol, estuve liberado de todos los servicios. Al volver jugué en la peña Toques, de A Gaiteira y en otras con amigos como Tonono, Pololo, Juan, Javier, Julio, Rafa y Juanín, quienes fueron los compañeros con los que más relación tuve.