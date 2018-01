El Concello abre el plazo para solicitar la renta social municipal durante este año

La concejalía de Xustiza Social abrió ayer el plazo para la presentación de solicitudes para la concesión de la renta social municipal durante este año. Los interesados podrán consultar la documentación y los requisitos exigidos en una página web especial: rendasocialcoruna.es, así como en el teléfono 010 y en la Unidad de Atención Social, además de en los centros cívicos municipales.

Hasta el pasado 20 de noviembre el Concello recibió 444 solicitudes de esta prestación desde que entró en funcionamiento el 30 de septiembre de 2016. El pasado mes de diciembre estaban activas 187 rentas para otras tantas familias y se habían rechazado 50 por no aceptar las condiciones establecidas en el proyecto de inclusión social que los solicitantes deben seguir para recibir la ayuda o porque sus condiciones personales cambiaron durante la tramitación, ya que empezaron a trabajar o adquirieron el derecho a cobrar la Risga.

La renta social municipal está destinada a residentes en A Coruña desde hace al menos seis meses y que hayan cumplido los 18 años. Deben estar en riesgo de exclusión social o hallarse ya en esta situación, por lo que si sus familiares pueden prestarles ayuda no tendrán derecho a esta prestación. Esta renta no es compatible con la Renda de Integración Social de Galicia (Risga) ni con otras ayudas de carácter público y naturaleza similar. Tampoco la pueden solicitar las personas que reciban una pensión no contributiva.

Si la renta es para una persona, sus ingresos no deben superar los 532, 51 euros, y si es para dos, el límite es de 639,01 euros. Los beneficiarios recibirán durante seis meses una prestación económica para cubrir sus necesidades básicas por un tiempo máximo de un año y medio y con una cantidad máxima de 532,51 euros mensuales, aunque por cada uno de los miembros de la unidad de convivencia, aumentará un 20% hasta alcanzar los 1.065,02 euros. Los beneficiarios tendrán además que seguir un itinerario de inclusión sociolaboral con actividades personalizadas y diseñadas por las trabajadores sociales del Concello.