La música, esas páginas con puntitos

Dice Natalia Beade que fue su anterior profesor de piano, el que le daba clase en el escuela municipal de música cuando era pequeñita, quien más la animó a que se presentase a las pruebas del Conservatorio Profesional, a que apostase por seguir creciendo con las manos pegadas a las teclas blancas y negras, inventando melodías y dejando volar su imaginación al frente de un atril bajado. "Convenció a mi madre, me convenció a mí, me decía que probase y, al final, entré con buena nota", recuerda Natalia, que ahora tiene doce años y lleva ya tres estudiando el grado elemental.

Marina Blanco empezó en una escuela de música cuando era muy pequeña y "no fue bien", no sabe explicar la razón, pero eso derivó en que, durante unos años, las partituras, esos tomos gordos de páginas blancas y puntitos, indescifrables para cualquier persona que no lea braille, no formasen parte de su día a día. Después, su madre la animó a que retomase el estudio, a que no abandonase su pasión. Ahora, tiene 16 años y este es su quinto curso en el Conservatorio, su quinto año de compaginar el piano, el lenguaje musical y el coro con las matemáticas del instituto.

"Me decía que me animase, que seguro que me gustaba y, al final, me acabó convenciendo. Hice las pruebas y entré", explica Marina Blanco, que siempre tuvo claro que tocaría el piano, aunque le diesen a elegir cualquier otro instrumento. "A mí los de cuerda me parecían más difíciles", reconoce Natalia y Marina asiente, sentadas ambas en uno de los bancos del pasillo, ante el ir y venir de jóvenes vestidos de negro, que repasan compases con sus instrumentos de viento.

Cristina López, su profesora de piano, sin embargo, cree que no, que las partituras que se le exigen son tan "densas", que le hace pensar que es muy complicado superar cada curso. "Algunas veces, pides la transcripción de un libro de veinte páginas y te llegan tres tomos, tres volúmenes enormes. Ya solo localizar la parte de la partitura que necesitas en ese momento, es difícil y, después, hay que leerlo y memorizarlo desde el principio, porque ellas leen con una mano y tocan con la otra para poder estudiar", relata. En los conciertos, sin embargo, no hay red. Deben aprenderlo todo de memoria porque no pueden levantar las manos del teclado para leer la partitura.

Dice Cristina López que es un aprendizaje para todos, tanto para ella, como docente, que tiene que explorar nuevas maneras de enseñarles a interpretar, como para sus alumnas, que tienen que tocar mucho sus manos y su espalda para intentar repetir los movimientos de los dedos y que queden limpios, naturales, tal y como le exige a sus compañeros. Esta carencia de la referencia visual, según López, la suplen con oído, con mucha memoria, con muchas palabras y, sobre todo, con imaginación. "Los profes aprendemos siempre mucho de los alumnos pero, en este caso, más. Sin ellos no nos hubiésemos acercado nunca al sistema braille. Fue impactante, porque el primer día ni siquiera teníamos material para darles. Tuvimos un curso previo de la ONCE para orientarnos en su sistema musical y yo ya me lancé a transcribir para esos primeros días. Tengo muy buenas maestras, que me corrigen cuando meto la pata", sonríe agradecida.

Marina y Natalia no son las primeras alumnas ciegas del centro ni las únicas. Llegó a haber cuatro a la vez y todas se adaptaron a la situación "como pudieron", ayudándose unos a los otros, tocando metafóricamente a varias manos, como dictan algunas partituras. Actualmente, son tres estudiantes ciegas en el Conservatorio, Marina, Natalia y Ángeles, que eligió la viola, pero que estos días no va a clase por problemas médicos.

A Natalia, que está estudiando el tercer curso de grado elemental, le gustaría ser cantante y pianista en el futuro. "Hay gente que me dice que lo hago bien, pero otra me dice que se van a reír de mí", comenta, aunque esas voces disonantes las callan enseguida quienes la conocen y se ponen de su lado para que luche por su sueño. "Me gustaría compartir escenario con otros artistas y tocar el piano a la vez que canto", imagina. Para Natalia, su futuro está ligado a la música, aunque tenga que meter todas sus partituras en un camión. Ella se ve sentada ante un piano y con el micrófono encendido. Dice que le gusta mucho David Bisbal pero que su cantante preferido de esta edición de Operación Triunfo es, indudablemente, Roi, no solo por cómo canta sino por cómo consigue hacerla reír desde el otro lado de la pantalla.

La Xunta permite al Conservatorio Profesional que, en las clases en las que haya alumnos con discapacidad, el grupo se reduzca a la mitad para que los profesores puedan prestarles más atención, así que, cada una de ellas comparte aula con otros cinco compañeros. Esa regla se rompe en coro, donde, según Marina, son "un montón",

Aseguran que su aprendizaje es como el del resto de sus compañeros y que, como a ellos, les supone un esfuerzo extra ir al Conservatorio, pero que, aún así, les gusta. Si les dan a elegir una clase, eligen "audiciones colectivas", que tiene mucho de concierto, de improvisación y de juego. Son unas sesiones que ya no forman parte de las materias obligatorias, aunque, como "son divertidas", los profesores se las regalan a lo largo del curso.

Marina dice que le gustaría seguir tocando el piano, sí, pero como una afición, porque, en el futuro, se imagina estudiando historia o idiomas. Por ahora, dice que irá paso a paso, curso a curso, compaginando el Bachillerato con el Conservatorio y con otras cosas que le gusta hacer en su tiempo libre.

Para entrar, según explica la coordinadora del grado elemental y del proyecto de Necesidades Educativas Especiales (NEE), Isabel Gómez, no piden pruebas de instrumento a ningún alumno, ni siquiera que sepan música, porque eso se lo enseñarán ellos después, sino que tengan aptitudes, como sentido del ritmo y oído. Y de eso, según recuerdan sus profesoras, Natalia y Marina tenían de sobra.